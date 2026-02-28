আইপিএলকে টেক্কা দিতে আরেক ধাপ এগোল পাকিস্তান, রেকর্ড টাকায় সম্প্রচার বিক্রি

পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক সম্প্রচার চুক্তি করেছে। আগামী চার বছরের জন্য ওয়ালি টেকনোলজির সঙ্গে পিএসএল চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ২৬.১১ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি বা প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১৩৪ কোটি টাকা। ২০২৬ মৌসুম থেকে তারা সম্প্রচার ও লাইভ স্ট্রিমিং স্বত্ব পাবে, যেটার মেয়াদ ২০২৯ সাল পর্যন্ত।
হঠাৎ পিসিএলের স্বত্ব মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো লিগে ম্যাচসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। দুটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি যুক্ত হওয়ায় এখন দলসংখ্যা আটে দাঁড়িয়েছে এবং ম্যাচ হবে ৩৪-এর জায়গায় ৪৪টি। সেই বৃদ্ধি হিসাবেও প্রতি ম্যাচের স্বত্ব মূল্য ১২২ মিলিয়ন রুপি থেকে বেড়ে ১৪৮ মিলিয়ন রুপিতে পৌঁছেছে—যেটা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি।
চলতি বছরের শুরুর দিকে নিলামে ওঠা তিনটি নতুন দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মূল্যের বড় উল্লম্ফনের সঙ্গে এই সম্প্রচার মূল্য বৃদ্ধির সামঞ্জস্য রয়েছে। মুলতান সুলতানসের নাম পরিবর্তন করে এখন পিন্ডি রাখা হয়েছে—দশ বছরের জন্য প্রতি বছর ২.৪৫ বিলিয়ন রুপিতে বিক্রি হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। পিএসএলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তি অঞ্চলটির অন্যতম আকর্ষণীয় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট হিসেবে পিএসএলের অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।
পিএসএলের প্রধান নির্বাহী সালমান নাসের ক্রিকইনফোকে বলেছেন, ‘এটি শুধু পিএসএল নয়, পুরো পাকিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সম্প্রচার চুক্তি হতে যাচ্ছে। পিএসএলের বাণিজ্যিক সম্পদের মূল্যায়নে যে বড় উত্থান হয়েছে, সেটা একটি বিশ্বমানের লিগ হিসেবে পিএসএলের অসাধারণ বিকাশ ও বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতিফলন। আমরা আনন্দিত যে ২০২৬ থেকে ২০২৯—এই চার বছরের মেয়াদে অতীতের সব রেকর্ড ও মূল্যায়ন অতিক্রম করা গেছে। পাকিস্তান অঞ্চলে টিভি ও লাইভ স্ট্রিমিং স্বত্বের কৌশলগত সমন্বয়ের ফলে আমাদের সমর্থকেরা একাধিক প্ল্যাটফর্মে পিএসএল উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি সময়-সময় নতুন সংযোজন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করা হবে।’
পিএসএল শুরু হবে ২৬ মার্চ, ফাইনাল ৩ মে। প্রায় একই সময়ে শুরু হচ্ছে আইপিএলও। ভারতের জনপ্রিয় টুর্নামেন্টটি শুরু ২৮ মার্চ, ফাইনাল ৩১ মে। আইপিএলকে টেক্কা দেওয়ার পথে যে পিএসএল ক্রমেই এগোচ্ছে, সেটি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এই রেকর্ড দামে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।