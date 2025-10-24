ভারত সিরিজের মাঝপথে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক চমক

ভারতের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে আগামীকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারত নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। সিরিজের মাঝপথেই দলে একগাদা পরিবর্তন এনেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ফিরছেন এই সিরিজ দিয়েই।
ভারত সিরিজের মাঝপথে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই পরিবর্তন আনার কথা আজ জানিয়েছে সিএ। তৃতীয় ওয়ানডের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মারনাশ লাবুশেন, জশ হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। দলে সুযোগ পেয়েছেন জেক এডওয়ার্ডস। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৩৫ ম্যাচে ২৮.৪৫ গড় ও ৯০.২৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৮৮২ রান। ২ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি করেছেন। বোলিংয়ে ৪.৮৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২৪ উইকেট।
চমক রয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও। আগে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দিয়েছিল প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দল। সেই দুই ম্যাচ তো বটেই, পুরো পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। হ্যাজলউড প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর সিরিজে আর খেলবেন না। অ্যাবট আছেন প্রথম তিন টি-টোয়েন্টির দলে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মাহলি বিয়ার্ডম্যানকে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য। বিয়ার্ডম্যানেরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১২ উইকেট। ২ টি-টোয়েন্টি খেলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জশ ফিলিপ আছেন পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্যই। বেন ডাওয়ারশুইসকে নেওয়া হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য।
লাবুশেন, হ্যাজলউড ও অ্যাবটকে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে কম ম্যাচ খেলানোর কারণ মূলত অ্যাশেজ। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে ঝালিয়ে নিতে মূলত তাঁদের শেফিল্ড শিল্ডে খেলানোর চিন্তা করছে অস্ট্রেলিয়া। হ্যাজলউড ও অ্যাবট শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে। ১০ নভেম্বর সিডনিতে তারা খেলতে নামবে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে। আর লাবুশেন শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন কুইনসল্যান্ডের হয়ে। ২৮ অক্টোবর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে কুইনসল্যান্ড-নিউ সাউথ ওয়েলস শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ।
ওয়ানডে থেকে এ বছরের জুনে অবসর নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি নেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি শুধু টি-টোয়েন্টি খেলেন। ম্যাক্সওয়েল সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের ১৬ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। মাঝে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও চোটে পড়ায় একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার জস ইংলিসের ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে দলে ফেরার কথা।
২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।