বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ টিভিতে না দেখালেও দেখবেন যেখানে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিসিবিতে নির্বাচন হওয়ার কথা। ছবি: বিসিবি

ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে পরশু অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ শুরু করেছে বাংলাদেশ। আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফের ম্যাচ। তবে ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে স্পোর্টজওয়ার্কজ ইউটিউব। এদিকে ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনায় চলছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ১

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

বার্মিংহাম ফনিক্স-ওয়েলশ ফায়ার

রাত ৮টা

সরাসরি

সিপিএল

অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারমুডা-গায়ানা

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-চেলসি

রাত ১টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা বায়ার্ন-লাইপজিগ

রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

