দক্ষিণ আফ্রিকার এমন দলের কাছে হারের পর পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি দলটা যে খুব একটা শক্তিশালী তা নয়। এই তো ১১ অক্টোবর প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে শেষ বলে জিতেছে নামিবিয়া। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই রাওয়ালপিন্ডিতে গত রাতে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার মাত্র দুই ক্রিকেটারের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫০-এর বেশি ম্যাচ খেলার কীর্তি রয়েছে। একাদশে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৯৪ ম্যাচ খেলেছেন কুইন্টন ডি কক। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ৫১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন লুঙ্গি এনগিদি। অধিনায়ক ডোনোভন ফেরেইরা পাকিস্তানের বিপক্ষে এই ম্যাচে দশম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রোটিয়ারা ৫৫ রানে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। বাজে হারের পর পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, ‘পিন্ডি পিচের কোনো দোষ নেই। তবে পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার খেলার মানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক লিগের সঙ্গে খেলা হয়েছে আন্তর্জাতিক দলের খেলা হয়েছে।’
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। আগে ব্যাটিং পেয়ে পাওয়ার প্লেতে (প্রথম ৬ ওভার) ১ উইকেটে ৭৪ রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমন অবস্থায় ২০০ যেখানে সময়ের ব্যাপার, সেখানে প্রোটিয়ারা আটকে গেছে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৯৪ রানে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১৩৯ রানে গুটিয়ে গেছে। প্রোটিয়াদের ইনিংসে ৪০-এর ওপরে দুটি জুটি (৪৪ রান ও ৪৯ রান) হলেও পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ৩৯ রানের জুটি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জুটি দুটি হয়েছে টপ অর্ডারে। এদিকে পাকিস্তানের চতুর্থ উইকেটে ২১ বলে ৩৯ রানের জুটি গড়েছেন উসমান খান ও সাইম আইয়ুব। সাইম ২৮ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৭ রান করলেও অনেক দেরিতে হাত খুলেছেন। প্রথম ১৯ বলে তিনি করেছিলেন ১৩ রান।
অধিনায়ক সালমানও পুরোপুরি ব্যর্থ গতকাল। ৭ বলে ২ রান করে এলবিডব্লিউ হয়ে রিভিউটাও নষ্ট করেছেন। বোলিংয়ে ১ ওভারে ১৫ রান খরচ করে পাননি কোনো উইকেট। ৫৫ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের বোলিংয়ে শুরুটা ভালো হয়নি। যদিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি। ব্যাটিংয়ে আমরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছি। এমন অবস্থা থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে। সিঙ্গেল, ডাবলের ওপর ভিত্তি করে খেলতে হবে ও গড়তে হবে জুটি। আমাদের জুটির অভাব ছিল। জুটি গড়তে পারলে এ ধরনের রান তাড়া করে জেতা সম্ভব।’
পাকিস্তানের জার্সিতে বাবর সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরেছেন তিনি। ফেরার ম্যাচে ২ বল খেললেও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ফিল্ডিংয়ে ক্যাচ মিস করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ৫৫ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন জর্জ লিন্ডে। ২২ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় করেছেন ৩৬ রান। বোলিংয়ে ৩ ওভারে ৩১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
এ বছর সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তানের। বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি থেকে ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বেই। সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এশিয়া কাপে রানার্সআপ হওয়ার পর ঘরের মাঠেও আশানুরূপ খেলতে পারছে না দলটি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ করেছে পাকিস্তান। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি হেরে এবার সিরিজ হারের শঙ্কায় সালমানের পাকিস্তান। । লাহোরে পরশু সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। একই মাঠে শনিবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।