শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন আফগান কোচ

শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে এশিয়া কাপ মিশন শেষ হয়েছে আফগানিস্তানের। এটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে দলটির প্রধান কোচ জোনাথন ট্রটের। লঙ্কানদের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের পর বাংলাদেশকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন তিনি।
সুপার ফোরে যাওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিততেই হতো আফগানিস্তানকে। এমন সমীকরণে ৬ উইকেটে হেরেছেন রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিরা। শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ১৬৯ রান জড়ো করে আফগানরা। জবাবে ৮ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দের পৌঁছে যায় লঙ্কানরা। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। ৪ পয়েন্ট নিয়ে এই গ্রুপ থেকে সুপার ফোরে লঙ্কানদের সঙ্গী বাংলাদেশ। অন্যদিকে বাদ পড়া আফগানিস্তানের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। গ্রুপ পর্বে কেবল হংকংকে হারিয়েছিল তারা। এরপর টানা দুই ম্যাচে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কাছে হারল আফগানিস্তান।
শ্রীলঙ্কার কাছে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে ট্রট বলেন, ‘আমাদের বোলিংটা ভালো হয়নি। বিশেষ করে পাওয়ারপ্লেতে। আমরা অনেক সাধারণ জায়গায় ভুল করেছি। এসব ম্যাচ জিততে চাইলে এসব ভুল কখনোই করা যাবে না। আমি বাংলাদেশ দলকে পুরো কৃতিত্ব দিতে চাই। তারা সুপার ফোরে খেলবে। সঙ্গে শ্রীলঙ্কাকেও কৃতিত্ব দিচ্ছি।’
হারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ট্রট বলেন, ‘খুবই হতাশাজনক ব্যাপার। আমাদের জন্য এমন কিছু হজম করা কঠিন। যে পুঁজি ছিল, তাতে আমরা ভালো অবস্থায় ছিলাম। নবি আমাদের ভালো অবস্থায় নিয়ে গেছে। তবে ভুলে গেলে চলবে না যে শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা অনেক ভালো করেছে। এ ছাড়া আমাদের বোলিং–ফিল্ডিং ভালো হয়নি। অনেক আশা নিয়ে এশিয়া কাপে এসেছিলাম। আমি অনেক হতাশ।’
হতাশ হলেও ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তাও দিয়ে রাখলেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার, ‘আমাদের ভালোভাবে কাজ করতে হবে। সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। কীভাবে আরও ভালো করা যায়, সেটা নিয়ে আমরা কোচ ও খেলোয়াড়েরা আলোচনা করব। যেন একই ভুল বারবার না হয়।’