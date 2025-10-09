অভিষেক–নাহিদুলের ব্যাটে ফাইনালে খুলনা

আহমেদ শরিফের হাতে ক্যাচ দিয়ে আফিফ হোসেন ফিরলে ষষ্ঠ উইকেট হারায় খুলনা। তাদের স্কোরবোর্ডে তখন জমা হয়েছে ৩০ রান। এই অবস্থায় বোধহয় জয়ের আশাই ছেড়ে দিয়েছিল দলটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিষেক দাস ও নাহিদুল ইসলামের টর্নেডো ব্যাটিংয়ে বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে খুলনা। সেই সঙ্গে প্রথম দল হিসেবে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে পা রেখেছে তারা।
সিলেটে আগে ব্যাট করে ১৪৮ রানের পুঁজি পায় চট্টগ্রাম। জবাব দিতে নেমে খুলনার ইনিংসের শুরুতেই বৃষ্টি নামলে খেলা লম্বা সময় বন্ধ থাকে। বৃষ্টির পর ফের খেলা শুরু হলে খুলনার সামনে ৯ ওভারে ৭৮ রানের নতুন লক্ষ্য দেওয়া হয়। লক্ষ্য তাড়ায় এনামুল হক বিজয়, মোহাম্মদ মিঠুন, জিয়াউর রহমান, আফিফ, সৌম্যদের ব্যর্থতায় কঠিন সমীকরণ দাঁড়ায় খুলনার সামনে। ৪ উইকেট হারে রেখে শেষ ২৩ বলে তাদের হতো ৪৮ রান।
লেজের ব্যাটারদের জন্য যেটা বেশ কঠিন। তবে এই কঠিন সমীকরণ সহজ করে ফেলেন অভিষেক ও নাহিদুল। চট্টগ্রামের বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে সপ্তম উইকেটে ৫১ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েন তারা। ৩ বল হাতে রেখে দলকে এনে দেন মনে রাখার মতো এক জয়। ১১ বলে ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন অভিষেক। তার ইনিংস সাজানো ৩ চার ও ২ ছয়ের মারে। ৯ বলে ২ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে ২১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নাহিদুল।
এর আগে ইয়াসির আলী, ইরফান শুক্কুর, শাহাদাত হোসেন দিপুদের ব্যাটে ভর দিয়ে এই সংগ্রহ দাঁড় করায় চট্টগ্রাম। ৩৭ বলে ৪৫ রান এনে দেন ইয়াসির আলী। ৩৯ রান আসে ইরফান শুক্কুরের ব্যাট থেকে। ৩৩ বল খেলেন তিনি। এছাড়া ১৯ বলে ২৫ রান করেন শাহাদাত হোসেন দিপু। খুলনার কাছে হারলেও ফাইনালের আশা শেষ হয়ে যায়নি চট্টগ্রামের। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে রংপুরের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইয়াসিরের দল। সে ম্যাচ যারা জিতবে, তারা শিরোপার লড়াইয়ে খুলনার বিপক্ষে মাঠে নামবে।