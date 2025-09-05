‘শিরোপা জয়ের লক্ষ্য নিয়ে খেলবে বাংলাদেশ’

এশিয়া কাপ খেলতে রোববার সংযুক্ত আরব আমিরাতে উড়াল দেবে বাংলাদেশ দল। ১৯৮৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৩ বার এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণ মিলিয়ে সেরা সাফল্য ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৮ এশিয়া কাপের রানার্সআপ হওয়া। সোনার হরিণ হয়ে থাকা এশিয়া শিরোপা এবার জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তাসকিন আহমেদ।
আজ দুপুরে রাজধানীর এক বিপণিবিতানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাসকিন। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে জাতীয় দলের এই পেসার বললেন সেই স্বপ্নের কথা, ‘টি-টোয়েন্টি অনিশ্চয়তার খেলা। এই সংস্করণে অনেক ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে বিশ্বকাপ কিংবা অন্যান্য বড় আয়োজনে হারিয়ে দেয়। এই সংস্করণে একটা ওভারেই খেলার গতি-প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। অতীতে আমরা ফাইনাল খেলেছি। বাকি শুধু চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা। এটাও হবে ইনশা আল্লাহ।’
তাসকিনের এই বিশ্বাসের মূলে রয়েছে দলের উত্তরোত্তর উন্নতি। টানা কয়েকটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘সবশেষ তিনটি সিরিজ আল্লাহর রহমতে আমরা টানা জিতেছি। এটা বেশ ভালো আত্মবিশ্বাস দেবে। দেখেন কয়েক মাস আগে আমি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, একটা রূপান্তরকাল পার করার কারণেই আমরা কিছু ম্যাচ হেরেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ভালো ফর্মে। অনুশীলনে আমরা দলের সবাই, কোচিং স্টাফরাও কঠোর পরিশ্রম করছি। সব মিলিয়ে এগিয়েই যাচ্ছি আমরা। এই ধারাবাহিকতা থাকলে আশা করি, ভালো কিছু হবে।’ সেই ‘ভালো কিছু’টা যে চ্যাম্পিয়ন হওয়া, সেটিও বললেন তাসকিন, ‘শুধু অংশগ্রহণের জন্যই যাচ্ছি না আমরা, আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’