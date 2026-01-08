জাতীয় দলে খেলতে কী করতে হবে আলিসকে

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সুবাদে দেশের ক্রিকেটে পরিচিত মুখ আলিস আল ইসলাম। টি-টোয়েন্টিতে আগেও একাধিকবার নিজেকে প্রমাণ করেছেন এই রহস্য স্পিনার। তাঁর জাতীয় দলের খেলার যোগ্যতা আছে বলে মনে করেন রংপুর রাইডার্সের প্রধান কোচ মিকি আর্থার। এজন্য ফিটনেস এ ফিল্ডিংয়ে উন্নতির তাগিদ দিলেন তিনি।
২০২৪ সালের বিপিএলে বল হাতে ঝলক দেখিয়ে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পান আলিস। কিন্তু চোটের কারণে অভিষেক হয়নি তাঁর। সবশেষ বিপিএলেও কম যাননি। ৬.৩২ ইকোনমিতে নেন ১৫ উইকেট। তবে হাঁটুর চোটের কারণে এরপর থেকেই মাঠের বাইরে চলে যান। চলতি বিপিএল দিয়ে ১১ মাস পর মাঠে প্রত্যাবর্তন হয় আলিসের। এবারও দারুণ ফর্মে আছেন। রংপুরের হয়ে প্রথম ৫ ম্যাচে নিয়েছেন সমান উইকেট। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৬.৭৮ রান। এমন পারফরম্যান্সের পর আর্থারের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।
আলিস প্রসঙ্গে আর্থার বলেন, ‘আলিস জাতীয় দলের পছন্দ হতে পারে। তার দারুণ দক্ষতা আছে। খুবই দারুণ দক্ষতা রয়েছে তার। তাকে নিজের কাজটা করতে দেখেছি। সে খুব ভালো, খুব খুব ভালো করছে। এখন তার দরকার হলো আরেকটু ফিট হয়ে ওঠা। খুব বাজে একটি হাঁটুর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছে সে। ফিল্ডিংয়ে সেটার প্রভাব ফুটে উঠছে। আমি সবসময়ই বলি, কাউকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে হলে অন্তত দুটি বিভাগে দুর্দান্ত হয়ে উঠতে হবে। কোনো একটি দিয়ে চলবে না। ফিল্ডিংয়ের সঙ্গে কোনো আপস চলবে না।’
কীভাবে উন্নতি করা যায় সেটা নিয়ে আলিসের সঙ্গে কথা বলেছেন রংপুরের প্রধান কোচ। আর্থার আরও বলেন, ‘এসব বিষয় নিয়ে আলিসের সঙ্গে কথা বলেছি। এসব জায়গায় তার উন্নতি করা প্রয়োজন। যদি উন্নতি করতে পারে এবং আরও ফিট হয়ে উঠতে পারে…. আলিসের দক্ষতা দুর্দান্ত। তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার না খেলার কোনো কারণ দেখছি না।’