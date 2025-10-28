বিপিএলে নেই তামিমের ফরচুন বরিশাল, আগ্রহী ১০ প্রতিষ্ঠান

২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ৫ দল নিয়ে আয়োজনের কথা জানিয়েছিল বিসিবি। বিপিএলের দল পেতে আজ সন্ধ্যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে ১০ প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে নেই বিপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তামিম ইকবালের ফরচুন বরিশাল।
সন্ধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু বলেছেন, ‘১০ প্রতিষ্ঠানের নাম জমা পড়েছে। বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সামনে (আগ্রহীদের আবেদন) খুলে রাতে জানিয়ে দেব কোন কোন কোম্পানি আবেদন করেছে।’
বিসিবি জানানোর আগেই সংবাদমাধ্যমে এসে গেছে ১০ প্রতিষ্ঠানের নাম। তবে এর মধ্যে নেই টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল। টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার ব্যাখ্যায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান আর্থিক বিষয় সামনে এনেছেন। মাঠে নেমেও বিসিবি নির্বাচন থেকে তামিমের সরে দাঁড়ানোর পর থেকেই অবশ্য গুঞ্জন ছিল ফরচুন বরিশালের বিপিএলে না খেলার বিষয়টি।
গত বিপিএলে বিসিবির ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় এবার আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা রাখায় প্রাধান্য দিচ্ছে বিসিবি। মিঠু বলেছেন, ‘হাতে এক মাস সময় আছে। আমরা পাঁচ দলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। আবেদন জমার পর যাচাই-বাছাই করা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিষয়টা নিখুঁতভাবে দেখা হবে, দুর্নীতি দমন ইউনিট তাদের বিষয় দেখবে। সব সবুজসংকেত নিয়ে দেখব কারা যোগ্যতা অর্জন করেছে। কয়টা দল নিয়ে আয়োজন করব বিপিএল, এসব নিয়ে জোরাজুরি করব না। আমাদের অগ্রাধিকার আর্থিক বিষয়। এখানে স্বচ্ছতা রাখতে চাই।’
শেষ মুহূর্তে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগের বিষয়ে মিঠু বলেছেন, ‘আমরা পরিষ্কার ও উন্মুক্ত। আবেদন করতে এত দিন সময় দিলাম। শেষ সময়ে হঠাৎ কেউ ফোন করছে, বলেছে ট্রাফিকে পড়েছি। ওয়ার্কিং টাইম ৭টা পর্যন্ত, এ সময়ের মধ্যে আমরা আবেদন গ্রহণ করেছি।’
বিপিএলের দল পেতে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে অগ্রিম ২ কোটি টাকা এবং ১০ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি দিতে হবে। বকেয়া পারিশ্রমিকের বিতর্কে না পড়তে সতর্ক বিসিবি। মিঠু বলেছেন, ‘প্রথম শর্ত, ২ কোটি টাকা জমা দিতেই হবে। শুধু ২ কোটি টাকা দিলেই হবে না, বাকি সবকিছুতে পাস করতে হবে। ২ নভেম্বরের মধ্যে আমরা চূড়ান্ত করে জানিয়ে দেব। আর অস্বস্তিতে যেন না পড়ি। ১০ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নিচ্ছি। যদি শেষ পেমেন্টটা না পায়, ১০ কোটি টাকা থেকে দিয়ে দেব।’