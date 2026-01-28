৯৭ লাখ টাকা জরিমানা বাংলাদেশি তামিমের, পাকিস্তানি নাগরিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

শ্রীলঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) ফিক্সিংয়ের অভিযোগ অনেক দিন ধরেই। এলপিএলে এবার ফিক্সিংয়ের অভিযোগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত তামিম রহমানকে কড়া শাস্তি দিয়েছেন আদালত। প্রায় ১ কোটি টাকা জরিমানার পাশাপাশি কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে তাঁকে।
বাংলাদেশি–বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক তামিমের শাস্তির কথা আজ নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপি। ৮০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৯৭ লাখ টাকা জরিমানা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আদালতের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘তাঁকে (তামিম) দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে পাঁচ বছরের জন্য সেটা স্থগিত।’ তিনি ডাম্বুলা থান্ডার্সের মালিক ছিলেন। এমনকি এই ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজার মুজিব উর রহমানও জড়িয়ে গেছেন। পাকিস্তানি এই নাগরিকের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বলে আদালতের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
২০২৪ সালে যখন ডাম্বুলা থান্ডার্স নামে এলপিএলের এক ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন, সে সময়ই তাঁকে আটক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি জামিনে বের হয়েছিলেন। দুই বছর পর ঠিকই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ২০১৯ সালের এক আইনে এবার তামিমকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যে আইন খেলাধুলায় দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে করা হয়েছিল। টুর্নামেন্টে এক ক্রিকেটারকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি জুয়ার অভিযোগ স্বীকার করেছেন তামিম।
তামিমকে যখন ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ঠিক তার পরই নতুন কোম্পানি দায়িত্ব নেয় ডাম্বুলার। ডাম্বুলা থান্ডার্সের পরিবর্তে তখন ডাম্বুলা সিক্সার্স নামে খেলেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ২০২৪ সালে সবশেষ আয়োজিত এলপিএলে গল মার্ভেলসকে ৮ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জাফনা কিংস।