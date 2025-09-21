‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারছিলেন না সাইফ হাসান ও তাওহিদ হৃদয়। তাঁদের নিয়ে সমালোচনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হচ্ছিল নিয়মিত। সমালোচনায় বিদ্ধ দুই বাংলাদেশি ক্রিকেটার যেন চিন্তা করলেন—এভাবে আর কত! দুবাইয়ে গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হৃদয়-সাইফ জবাব দিয়েছেন তাঁদের ব্যাটে।
সুপার ফোরে গত রাতে শ্রীলঙ্কার দেওয়া ১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ ১ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে। রুদ্ধশ্বাস জয়ের ভিত তো গড়ে দিয়েছেন সাইফ ও হৃদয়। দুজনেই ফিফটি করেছেন। শ্রীলঙ্কা যাতে জেঁকে বসতে না পারে, সে জন্য এ দুই বাংলাদেশি ব্যাটার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছেন। সাইফ-হৃদয়কে নিয়ে ম্যাচ শেষে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছে। ছবিতে দেখা গেছে, হৃদয় ও সাইফের মাঝে একটি সিংহ বসা। সেই সিংহের মাথায় সাইফ হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ছবির ওপর লেখা, ‘সিংহকে তাঁরা পোষ মানিয়েছেন।’ দুই বাংলাদেশির প্রশংসা করে এসিসি ক্যাপশন দিয়েছে, ‘এই সেই দুই বাঘ। যারা শ্রীলঙ্কার সিংহদের বিপক্ষে গর্জে উঠেছে।’
ইনিংসের পঞ্চম বলে নুয়ান তুষারার বলে রানের খাতা খোলার আগেই বোল্ড হয়ে যান তানজিদ হাসান তামিম। দ্বিতীয় উইকেটে ৩৪ বলে ৫৯ রানের জুটি গড়েন লিটন দাস ও সাইফ হাসান। সাইফ এরপর তৃতীয় উইকেটে তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে ৪৫ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন। সাইফ ৪৫ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচ-সেরার পুরস্কার। ফিল্ডার হিসেবে দুটি ক্যাচ ধরেন। হৃদয় ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৫৮ রান করেন তিনি। বাংলাদেশের এই তরুণ ক্রিকেটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ভারতীয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে। ১ বল হাতে রেখে বাংলাদেশের ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাশরাফি বিন মর্তুজা।
শ্রীলঙ্কা হৃদয়ের অবশ্য প্রিয় প্রতিপক্ষ। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ ৫৫৫ রান করেছেন লঙ্কানদের বিপক্ষে। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলে ১৮ ইনিংস ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন হৃদয়। করেছেন ৫ ফিফটি। প্রিয় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হৃদয়ের গড় ৩৯.৬৪। বাংলাদেশের গত রাতে ৪ উইকেটে জয়ের পর ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটার নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘চেষ্টা সব সময়ই থাকে, তবে ভাগ্য এবং রিজিক হয়তো সব সময় একরকম থাকে না। বাংলাদেশের জন্য খেলি, নিজের সর্বোচ্চ এবং শেষটুকু দিয়ে হলেও মাঠে লড়াই করতে তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া সব খারাপ এবং ভালোর জন্য।’ ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরের অপর দুই ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। লিটন দাস-হৃদয়রা সুপার ফোরের সব ম্যাচ খেলবেন দুবাইয়ে।