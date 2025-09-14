১২ বলে ৩০ করে ঢাকা মহানগরকে জেতালেন মাহফিজুল

জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি-টোয়েন্টির উদ্বোধনী দিনে বগুড়ায় সিলেট-রংপুরের ম্যাচ বৃষ্টিতে শুরুই হতে পারেনি। এই ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও রাজশাহীতে স্বাগতিক রাজশাহী ও ঢাকা মহানগরের বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচটি হয়েছে ৫ ওভারের। যে ম্যাচে ৭ উইকেটে জিতেছে মহানগর।
টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৪ রানে রানে ৩ উইকেট খুইয়ে বিপাকে পড়ে রাজশাহী। দ্বিতীয় বলেই আবু হায়দারকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ডিপ পয়েন্টে ধরা পড়েন শান্ত (০)। পরের ওভারে আউট হাবিবুর রহমান সোহান (২)। বাঁহাতি স্পিনার আরিফ আহমেদের ঘূর্ণিতে টিকতে পারেননি সাব্বির হোসেনও (৪)। তবে আরেক প্রান্তে তখন ছিলেন সাব্বির রহমান। ১টি চার ও ৩টি ছয়ে অপরাজিত ৩৩ রান করলে শেষ পর্যন্ত রাজশাহীর স্কোর দাঁড়ায়—৬০/৩।
শেষ ওভারে বেশ মারমুখী হয়ে উঠেন সাব্বির। শহিদুল ইসলামের প্রথম দুটি স্লোয়ার বলকে সীমানা ছাড়া করেন। শেষ বলটি আছড়ে ফেলেন গ্যালারিতে। সাব্বিরের ১৫ বলের ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট—২২০.০০।
তবে রাজশাহীকে হারাতে সাব্বিরের চেয়েও বেশি আক্রমণাত্নক ব্যাটিং করেন ২১ বছর বয়সী ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম রবিন। ওপেনিংয়ে এসে ২৫০.০০ স্ট্রাইকরেটে ১২ বলে করেন ৩০ রান। ৪টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর এই ইনিংসের সুবাদেই ৩ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটে জিতে যায় ঢাকা মহানগর। রান তাড়ায় অধিনায়ক মোহাম্মদ নাঈম (৭), মাহমুদউল্লাহ (৬), আবু হায়দার (৮) উইকেটে বেশি সময় থাকতে না পারলেও মাহফিজুলের দুর্দান্ত ব্যাটিং মহানগরের জয় নিশ্চিত করে। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে এটিই ছিল মাহফিজুলের প্রথম ম্যাচ; যেখানে জিতে নিয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে বগুড়ায় মাঠে নামার কথা ছিল গত আসরের চ্যাম্পিয়ন রংপুর বিভাগ ও সিলেট বিভাগের। তবে বৃষ্টিতে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে।
বগুড়ায় টানা বৃষ্টি আর অনুপযোগী আউটফিল্ডের কারণে বিসিবির টেকনিক্যাল ও টুর্নামেন্ট কমিটি জরুরি বৈঠকে ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত দুটি ম্যাচ বগুড়া থেকে রাজশাহীতে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার কারণে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাজশাহীতে প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ হবে। সকালে ঢাকা মুখোমুখি হবে বরিশালের, দুপুরে খেলবে খুলনা-চট্টগ্রাম। পরের দিন প্রথম ম্যাচে রাজশাহী-খুলনা খেলবে, দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকার প্রতিপক্ষ রংপুর।