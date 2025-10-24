ভারতে ইঁদুর আতঙ্কে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।
লিগ পর্বে আয়োজক ভারত ও বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দুটি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপাত্তনমে। সেখানেই ঘটে অনাকাঙ্খিত ঘটনা। হোটেলে ইঁদুরের কবলে পড়ে তাসমান পাড়ের দলটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজিরা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দেয়। ইঁদুর দেখে ভয় পেয়ে যান ক্রিকেটাররা।
ইঁদুর হাজির হওয়ায় ডাইনিং রুমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ক্রিকেটার চিৎকার করেন। ইঁদুর থেকে বাঁচতে অনেকেই আবার চেয়ারে উঠে বসেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাজির হন হোটেল কর্মীরা। ইঁদুর ধরার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি তাঁরা। ইঁদুরটি ডাইনিং রুমের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। তাতে করে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।
সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ভিডিওতে ক্রিকেটাররা নিজেদের বাজে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম ইঁদুর চলে গেছে। কিন্তু এটা যায়নি। ইঁদুরটি আবার ফিরে আসে। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠেছিলাম।’ ইঁদুর কাণ্ডের পর টুর্নামেন্ট চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ান দল যে হোটেলে অবস্থান করছে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে নারী বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু জানায়নি।
৬ ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। সবার আগে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে তারা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের হলকার স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।