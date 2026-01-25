বাংলাদেশের দাবি কেন আইসিসি মেনে নিল না, প্রশ্ন গিলেস্পির

২১ দিন ধরে চলা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ‘লড়াই’ গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল, তা খারিজ করে তাদের (বাংলাদেশ) পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে আইসিসি নতুন সূচি ঘোষণা করেছে। তাতে আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জেসন গিলেস্পি।
৪ জানুয়ারি বিসিবি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নিরাপত্তাইস্যুতে ভারতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের পাঠাবে না বিসিবি। পরবর্তীতে আইসিসির সঙ্গে বিসিবির দফায় দফায় চিঠি আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্স—কী ছিল না বাকি! ভারত থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতে বিসিবি আপ্রাণ চেষ্টা করলেও আইসিসি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। বিসিবিও নিজেদের আগের সিদ্ধান্ত না বদলানোয় বিশ্বকাপে তাই খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গিলেস্পি গতকাল লিখেছেন, ‘ভারতের বাইরে কেন বাংলাদেশ খেলতে পারবে না, এ ব্যাপারে আইসিসি কি কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে?’
২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। গত বছর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দাবি মেনে আইসিসি হাইব্রিড মডেলে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে আয়োজন করেছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। কিন্তু এবার বাংলাদেশ যে ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল, সেই ব্যাপারে ২১ জানুয়ারি আইসিসির ভার্চুয়াল বোর্ড সভায় ১২-২ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ।
চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় ভারতের দাবি আইসিসি মানলেও বাংলাদেশের সঙ্গে এবার ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাজে আচরণ করেছে বলে মনে করেন গিলেস্পি। পাকিস্তানের লাল বলের সাবেক প্রধান কোচ বলেন, ‘যত দূর মনে পড়ে, পাকিস্তানে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা (ভারত) তখন পাকিস্তানের বাইরে খেলেছিল। এখন তাহলে (বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মানা) কীভাবে যৌক্তিক হতে পারে?’
বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের দাবি না মেনে আইসিসি অন্যায় করেছে বলে মনে করেন শহীদ আফ্রিদিও। গত রাতে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে তিনি পোস্ট দিয়েছেন। বাংলাদেশের পরিবর্তে বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের খেলা নিয়ে স্কাই স্পোর্টস ক্রিকেটের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে গিলেস্পি নিজের মন্তব্য পোস্ট করেছিলেন। পরে তিনি সেটা ডিলিট করে দিলেও মুহূর্তেই সেটার স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালের এপ্রিলে দুই বছরের চুক্তিতে গিলেস্পি পাকিস্তানের লাল বলের প্রধান কোচ নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই বছরের ডিসেম্বরেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।