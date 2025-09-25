টেস্টে প্রথমবার সহ-অধিনায়ক জাদেজা

আগামী মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। সাদা পোশাকের সিরিজটির জন্য যথারীতি শুবমান গিলকে অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সহ-অধিনায়ক হিসেবে রাখা হয়েছে রবীন্দ্র জাদেজাকে।
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে গিলের ডেপুটি হিসেবে ছিলেন ঋষভ পন্ত। চতুর্থ টেস্টে চোট পেয়ে ছিটকে যান এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে খেলতে পারবেন না তিনি। তাই পন্তের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে স্বাগতিকদের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জাদেজাকে। প্রথমবারের মতো এই সংস্করণে সহ-অধিনায় হলেন তিনি। এর আগে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে এই ভূমিকায় দেখা গেছে জাদেজাকে।
সবচেয়ে বড় চমক দেবদূত পাড়িক্কলের দলে ফেরা। এর আগে সবশেষ গত বছরের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে খেলেছেন এই ব্যাটার। চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ছিলেন না তিনি। এ ছাড়া ফেরানো হয়েছে অক্ষর প্যাটেল ও নীতিশ কুমার রেড্ডিকে। সবশেষ গত জুলাইয়ে ইংলিশদের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টের একাদশে ছিলেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। এরপর চোটের কারণে ছিটকে যান তিনি।
ইংল্যান্ড সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন করুণ নায়ার, অভিমন্যু ইশ্বরণ, আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজ, আর্শদীপ সিং ও শার্দুল ঠাকুর। ঘরোয়া লিগে দুর্দান্ত ফর্মে থাকলেও ইংল্যান্ড সফরে নিজের ছায়া হয়ে ছিলেন নায়ার। অন্যদিকে ইরানি কাপের দলে রাখা হয়েছে অভিমন্যু ও আকাশকে। গুঞ্জন থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বিশ্রাম দেওয়া হয়নি যশপ্রীত বুমরাকে। তাই এশিয়া কাপ শেষেই লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটে নেমে যেতে হবে এই পেসারকে।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২ অক্টোবর। ১০ অক্টোবর সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে মুখোমুখি হবে দুই দল। ম্যাচটির ভেন্যু দিল্লির অরুন জেটলি স্টেডিয়াম।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টের জন্য ভারতের স্কোয়াড: শুবমান গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, কে এল রাহুল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িক্কল, ধ্রুব জোরেল (উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ-অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, যশপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, নীতিশ কুমার রেড্ডি, মোহাম্মদ সিরাজ, প্রসিদ কৃষ্ণ, কুলদীপ যাদব ও এন জগদীসান।