বাংলাদেশ দলে যেখানে উন্নতির জায়গা দেখছেন বুলবুল

আফগানিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরের আশা জিইয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। দলের এই জয়ে খুশি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও। তবে তিনি বেশি খুশি দলের কৌশলগত পরিবর্তনে।
গতকাল মিরপুরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে আলোচনায় বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমি দলে কিছু কৌশলগত পরিবর্তন দেখেছি। এ সবের সঙ্গে আমরা সরাসরি যুক্ত নই, এটা টিম ম্যানেজমেন্ট করে। কিন্তু পরিবর্তনগুলো যেভাবে কাজে দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সব মিলিয়ে (আফগানদের বিপক্ষে) দারুণ খেলেছে দল।’
কৌশলগত পরিবর্তনগুলো কি? বুলবুল বললেন, ‘তাসকিন, নাসুম ভালো বল করেছে। তবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বোলিং করেছে রিশাদ। কখন আস্তে বল করতে হবে, কীভাবে উইকেট টু উইকেট বল করতে হবে—তা ও করে দেখিয়েছে। তাঁর বোলিংয়ে এটাই কৌশলগত পরিবর্তন। দুটি স্পেলে চার ওভার বোলিং করেছে ও। দুই স্পেল দেখেই মনে হয়েছে সে এক ভিন্ন বোলার।’
আফগানদের হারালেও বাংলাদেশের সুপার ফোরের ভাগ্য এখন অন্যদের হাতে। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের ম্যাচের ফলের ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ সুপার ফোরে খেলবে কিনা! তবে বুলবুল আশাবাদী, ‘ছেলেরা এখন নিজেদের উজাড় করে দিয়ে খেলছে। এই রাউন্ডের তিন ম্যাচের মধ্যে দুটিতে জিতেছি। এখন শ্রীলঙ্কা–আফগানিস্তান ম্যাচের ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। আমরা দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারব ইনশা আল্লাহ।’
তবে দলের পারফরম্যান্সে উন্নতি জায়গা দেখছেন বিসিবি সভাপতি। ৭-১৪ ও ১৪-১৮ ওভারে বাংলাদেশের রানের তোলার গতি মন্থর হয়ে যায়। এটাকেই এখন সমস্যা মনে হচ্ছে বুলবুলের, ‘প্রত্যেক দলেরই কিছু কিছু উন্নতির জায়গা থাকে। আমরা যদি ৭ থেকে ১৪ এবং ১৪ থেকে ১৮ ওভারের রান তোলার গতি ধরে রাখতে পারি, তাহলে সহজেই ১৯০–২০০ রান তোলা সম্ভব। গতকালও আমরা অনায়াসে ১৯০ করতে পারতাম। এই জায়গাগুলোতে আরও মনোযোগ দিতে হবে।’