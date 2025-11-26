শামীমকে বাদ দেওয়ায় নির্বাচকদের একহাত নিলেন লিটন

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে জায়গা হয়নি শামীম হোসেন পাটোয়ারীর। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচকেরা কোনো পরামর্শ করেননি বলে দাবি লিটন দাসের। রীতিমতো নির্বাচক প্যানেলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।
আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এবং আয়ারল্যান্ড। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘এটা আমার কল ছিল না। পুরোপুরি নির্বাচকদের কল। আমি জানি না কেন, কিন্তু নির্বাচকেরা আমাকে কোনো কিছু নোটিশ ছাড়াই শামীমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে টিম থেকে। কোনো নোটিশ ছাড়াই। আমি এত দিন জানতাম যে একটা দল যখন কেউ সামলায় তখন কমপক্ষে অধিনায়ক জানে যে কোন প্লেয়ারটা ঢুকবে বা কোন প্লেয়ারটা বের হবে।’
কী কারণে শামীমকে বাদ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে অবগত নন লিটন, ‘আমি আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই সেরা প্লেয়ার। যার জন্য ন্যাশনাল টিমে আসে। যে ১৫ জনই সিলেক্ট হবে না কেন, তারাই ভালো করবে। কিন্তু আমি শামীমের বাদ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ দেখি না। আর আমি কখনো...আমি এটা নোটিশও পাইনি যে কেন সে বাদ পড়েছে। ও টিমে থাকলে ভালো হতো।’
নির্বাচকেরা যে দল দেবে, সেটা নিয়েই কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে লিটনকে, ‘আমাকে বলা হয়েছে সিলেক্টর প্যানেল থেকে এবং বোর্ড থেকে আমাকে যে টিমটা দেওয়া হবে, সেই টিমটা নিয়েই কাজ করতে হবে। তাই আমার বলার কিছু থাকবে না যে আমি কোন প্লেয়ারটাকে চাই, কোন প্লেয়ারটাকে না চাই।’
বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ লিটন, ‘এত দিন জানতাম যখন ক্যাপ্টেন হয় মানুষ, তার টিম গোছানোর একটা প্ল্যানিং থাকে। কিন্তু কয়েক দিন আগেই জানতে পারলাম, যে টিমটা আমাকে দেওয়া হবে, আমার কাজ হচ্ছে সেই টিমটাকে নিয়ে মাঠে ভালো কিছু দেওয়া।’