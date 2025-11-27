দল হারলেও লিটনের খুশির কারণ কী

টেস্টে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করলেও টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা হলো খুবই বাজে। প্রথম ম্যাচে ৩৯ রানে হেরেছে স্বাগতিকরা। আরও একবার ব্যাটারদের ব্যর্থতার দিনে ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল তাওহীদ হৃদয়। দল হারলেও তাই এই মিডলঅর্ডারের কথা ভেবে কিছুটা খুশি লিটন দাস।
আয়ারল্যান্ডের করা ১৮১ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থেমেছে ১৪২ রানে। এর মধ্যে ৮৩ রানই আসে হৃদয়ের ব্যাট থেকে। তাই দলীয় ১৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পরও শেষ পর্যন্ত দেড়শোর কাছে যেতে পেরেছে বাংলাদেশ।
ম্যাচ শেষে লিটন বলেন, ‘চট্টগ্রামের উইকেট মাঝে মাঝে ব্যাটিং-বান্ধব, বিশেষ করে যখন শিশির থাকে। কিন্তু পাওয়ারপ্লেতে যদি আমরা দু-একটি উইকেট হারালে লোয়ার-অর্ডার ব্যাটারদের জন্য ক্রিজে এসে স্থির থাকা খুব কঠিন। এত তাড়াতাড়ি চার উইকেট হারানো আমাদের ম্যাচ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় যেভাবে ব্যাটিং করেছে তাতে আমি খুব খুশি। আমি চাই সিরিজের বাকি সময়গুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাক। সত্যিই সে দারুণ ব্যাটিং করেছে। আমি চাই সিরিজের বাকি ম্যাচগুলোতেও সে একইভাবে চালিয়ে যাবে।’
বোলারদের কাছে ভালো বোলিং আশা করেছিলেন লিটন, ‘আমাদের বোলাররা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল আজ। বিশেষ করে মোস্তাফিজের কথা না বললেই নয়। আমরা জানি সে কীভাবে বোলিং করে। তবুও আমরা যদি একটু ভালো বোলিং করতাম তাহলে তাহলে ২০ থেকে ২৫ রান কম হতো। উইকেটে বোলারদের জন্য সাহায্য ছিল।’
সিরিজের দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে আগামী ২৯ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড। হেরে সিরিজ শুরু হলেও লিটনের বিশ্বাস, ঘুরে দাঁড়াবে তাঁর দল, ‘আমি এখনও আমার দলের উপর বিশ্বাস করি। যদি আমরা নিজেদের সেরাটা দিতে পারি তাহলে তাদের হারাতে পারব।’