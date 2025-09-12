হোম > খেলা > ক্রিকেট

সহজ জয়ে শুরু পাকিস্তানেরও

ক্রীড়া ডেস্ক    

ওমানের আরও একটি উইকেটের পতন, পাকিস্তানি ফিল্ডারদের উদ্যাপন। ছবি: পিসিবি

এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত যারা জিতেছে, সহজ জয়ই পেয়েছে। গতকাল এই তালিকায় নাম লেখাল পাকিস্তানও। আইসিসির সহযোগী দেশ ওমানের বিপক্ষে ৯৩ রানের বড় জয় দিয়ে মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্ট শুরু করেছে পাকিস্তান।

জয়ের জন্য ১৬১ রান করা একরকম অসম্ভবই ছিল ওমানের। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ১৬.৪ ওভারে ৬৭ রানে অলআউট হয়ে গেছে তারা।

লক্ষ্য তাড়ায় শুরু থেকেই একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে ওমান। ৫১ রানের ৯ উইকেট হারিয়ে ফেল তারা। তখন মনে হয়েছিল এক শরও বেশি রানে হয়তো হারবে ওমান। কিন্তু শেষ উইকেট জুটিতে তা হতে দেননি শাকিল আহমেদ (১০) ও সামি শ্রীবাস্তব (৫*)। ২৭ বল খেলে ১৬ রান করেন তাঁরা। শাকিল ছাড়াও রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন আরও দুজন—হাম্মাদ মির্জা ও আমির কলিম। করেছেন ২৭ ও ১৩ রান। পাকিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন সায়েম, মুকিম ও আশরাফ।

এর আগে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৬০ রান তোলে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের এই স্কোরে বড় অবদান মোহাম্মদ হারিসের। ৪৩ বলে ৬৬ রান করেন তিনি। ৭টি চার ও ৩টি চারে সাজানো তাঁর ইনিংস।

দলীয় ৪ রানে কোনো রান না করেই ফিরে যান সায়েম আইয়ুব। শুরুর এই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি গড়েন হারিস। ৬৪ বলে ৮৫ রান করেন তাঁরা। সাহিবজাদার (২৯) বিদায়ে যখন এই জুটি ভাঙে তখন পাকিস্তান তুলে ফেলেছে ৮৯ রান। সাহিবজাদাকে ফিরিয়ে দেওয়ার বোলার আমির কলিম এরপর ফিরিয়ে দেন হারিসকেও। তবে চার নম্বরে উইকেটে আসা ফখর জামান ১৬ বলে ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। বলার মতো আর ১৯ রান করেছেন মোহাম্মদ নেওয়াজ। ৪৩ বছর বয়সী এই পেসার কলিম ৪ ওভারে ৩১ রান দিয়ে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

সম্পর্কিত

এক বছরে এত ছক্কা আগে কখনো মারেনি পাকিস্তান

ভারত যে সুবিধা পায়নি, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সেটা পাচ্ছে

হারিসের ফিফটির পরও পাকিস্তানকে ১৬০ রানে থামাল ওমান

ধাওয়ানের ওপর আবারও ক্ষোভ ঝাড়লেন আফ্রিদি

ভারতকে ভারত ছাড়া আর কেউ হারাতে পারবে না: হরভজন

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে লিটন: ভারতীয় ক্রিকেটার

‘বাংলাদেশকে নিয়ে কে কী বললেন, কিছু যায় আসে না’

রাজা সব সময় রাজা, বলছেন সাকিবের ভক্তরা

ওমানের চেয়েও ভারতকে নিয়ে বেশি চিন্তা পাকিস্তানের

‘বাংলাদেশকে এবারও হারাতে পারত হংকং’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা