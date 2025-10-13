ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ আসিফ মাহমুদ

বাংলাদেশের ক্রিকেটে পাঁচ ক্রিকেটারের এতটাই অবদান ও প্রভাব ছিল, তাঁদের নামের পাশে বসেছে ‘পঞ্চপাণ্ডব’ তকমা। ধীরে ধীরে তাঁদের বিদায়ের পর বাংলাদেশ এখন অনুভব করে একজন সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল কিংবা মাহমুদউল্লাহর মতো ক্রিকেটারের। ‘অনুভব’টা হয় বর্তমান বাংলাদেশ দলে ওই মানের ক্রিকেটার না থাকায়।
বিষয়টি ভাবাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদকে। সাংবাদিকদের আজ তিনি বলেছেন, ‘আমাদের একজন খেলোয়াড় চলে গেলে তার অভাব পূরণ করতে দুই-চার-পাঁচ বছর যেন না লেগে যায়। ভালো ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোর কথা যদি বলি। ভারত, ইংল্যান্ডে খেলোয়াড়ের অভাবটা হয় না।’ উন্নত ক্রিকেট দেশের কথা বলতে গিয়ে ভারতের উদাহরণ সামনে এনেছেন আসিফ, ‘একজন গেলে আরও ভালো কেউ চলে আসে। ভারতে দেখুন সবাই ভাবত বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা চলে গেলে কী হবে? এখন তাদের যারা আসছে তরুণেরা আরও ভালো।’
পাইপলাইন শক্তিশালী করতে ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগের কথা বললেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা, ‘আমরা ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের দিকে হাঁটছি। বিসিবিও বিভিন্ন অঞ্চলে মিনি বিসিবি করার উদ্যোগ নিচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলছি তাদের কীভাবে খেলায় আনা যায়। খেলার জন্য তাদের বাজেট আছে। ভবিষ্যতে যেন এমন না হয় যেন খেলোয়াড়ই খুঁজে পাচ্ছি না বা কেউ অবসরে গেলে তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছি।’
আসিফ মাহমুদ আরও যোগ করেন, ‘দল ছন্দে নেই, এটা স্বল্পমেয়াদি বিষয়। আবার ছন্দে ফিরে আসবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদি নীতিতে আমরা কাজ করতে বিশ্বাসী।’