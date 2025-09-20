পাকিস্তান ম্যাচে প্যাটেলকে না পেলে কী করবে ভারত

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ করেছে ভারত। ৩ ম্যাচের সবকটিতেই জয় তুলে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এবার তাদের সামনে সুপার ফোরের মিশন। শেষ চারের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল রাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। তার আগে বড় ধরনের দুশ্চিন্তায় পড়েছে ভারত।
সবশেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়েছে ভারত। জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ এদিন মাথায় চোট পেয়েছেন দলটির স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশী দেশটির বিপক্ষে ম্যাচে শেষ পর্যন্ত প্যাটেল সুস্থ না হয়ে উঠলে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হবে ভারতকে।
গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচে ৩ স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে ভারত। প্যাটেলের সঙ্গে বাকি দুজন ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। প্রথম দুই ম্যাচ খেললেও ওমানের বিপক্ষে বিশ্রামে ছিলেন বরুণ। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে প্যাটলকে না পেলে স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা রিয়ান পরাগ বা ওয়াশিংটন সুন্দরকে একাদশে নিতে হবে ভারতকে। তারাও প্যাটেলের মতো বিকল্প অলরাউন্ডারের ভূমিকা পালন করতে পারবেন।
যদিও এখনই প্যাটেলের বিকল্প ভাবছে না ভারত। ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ভারতের ফিল্ডিং কোচ দিলীপ জানিয়েছেন, প্যাটেলের অবস্থা এখন ভালো। পাকিস্তান ম্যাচের আগে সময় আছে ৪৮ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে প্যাটেল সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ভারতের করা ১৮৮ রানের জবাবে ১৬৭ রানে থামে ওমান। তাদের ইনিংসের ১৫ তম ওভারের ঘটনা। শিভম দুবের করা সে ওভারের একটি বল উড়িয় মারেন হাম্মাদ মির্জা। ক্যাচ নিতে মিড অফ থেকে দৌঁড়ে যান প্যাটেল। বল ধরলেও হাতে জমাতে পারেননি। উল্টো পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি।
অস্বস্তি বোধ করায় শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন প্যাটেল। এদিন মাত্র ওক ওভার বল করেন তিনি। সে ওভারে দেন ৪ রান। তার আগে ব্যাট হাতে ১৩ বলে ২৬ রানের ছোট ঝড়ো ইনিংস খেলেন প্যাটেল। তার ২০০ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৩ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে।