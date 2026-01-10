বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি, কী বলছেন হাসান মাহমুদ

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য সম্প্রতি দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সে দলে জায়গা হয়নি হাসান মাহমুদের। তাতে অবশ্য আক্ষেপ নেই এই পেসারের। বরং নিজের কাজেই পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন হাসান।
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি পর্বে দারুণ ছন্দে আছেন হাসান। নোয়াখালীর এক্সপ্রেসের হয়ে ধারাবাহিকভাবে দারুণ বোলিং করে যাচ্ছেন। ৭ ম্যাচে তাঁর শিকার ১২ উইকেট। উইকেটশিকারীদের তালিকার দুইয়ে আছেন তিনি। ওভারপ্রতি দিয়েছেন ৬.০৪ রান। সবশেষ ম্যাচে গতকাল রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ২৬ রানে নেন ৪ উইকেট। হাসানের দুর্দান্ত বোলিংয়েই বিপিএলে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে নোয়াখালী। রংপুরকে ৯ রানে হারিয়েছে তারা। দারুণ বোলিংয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন হাসান।
বাংলাদেশের হয়ে হাসান সবশেষ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন গত বছরের জুনে, লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে। বিপিএলে যেভাবে বোলিং করে যাচ্ছেন তাতে একটু দেরিতে বাছাই করা হলে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকত হাসানের। তবে বিষয়টি নিয়ে না ভাবছেন না এই বোলার।
হাসান বলেন, ‘যেভাবে আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমি চেষ্টা করছি নিজের কাজটা করে যেতে। আমার কাজ হলো ভালো বল করে যাওয়া। বাকিটা কী হবে না হবে সেসব নিয়ে চিন্তা করছি না আপাতত।’
প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে টানা ৬ হারের পর জয়ের মুখ দেখেছে নোয়াখালী। সামনের ম্যাচগুলোতেও দর্শকদের খুশি করতে চান হাসান। তিনি বলেন, ‘ম্যাচ হেরে গেলে সবারই খারাপ লাগে। প্রথম ম্যাচ থেকেই দর্শকেরা আমাদের সমর্থন করছে। মাঠে এসে আমাদেরকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ম্যাচ হারায় সবাই কষ্ট পেয়েছেন। আমি বলব যেন আমাদেরকে একইভাবে সমর্থন করতে পারেন। যেন পরের ম্যাচগুলোতেও জয় উপহার দিতে পারি।’