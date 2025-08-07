নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে কোচ ৯ মাস বরখাস্ত

ক্রিকেটার, কোচদের বিরুদ্ধে নানা রকম ঘটনায় ওঠে সমালোচনার ঝড়। কখনো স্থায়ীভাবে, কখনো সাময়িকভাবে দল থেকে বরখাস্ত করা হয় কোচ-ক্রিকেটারদের। এবার কাউন্টির সাবেক কোচকে যৌন হয়রানির অভিযোগে ৯ মাস বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও সেই কোচের নাম জানা যায়নি।
ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (বিবিসি), দ্য গার্ডিয়ান বিভিন্ন ব্রিটিশ গণমাধ্যমে গতকাল প্রকাশিত হয়েছে কোচ বরখাস্ত হওয়ার খবর। কোথাও নাম প্রকাশ না করলেও বলা হয়েছে, তিনি কাউন্টি ক্রিকেটের সাবেক কোচ। সেই কোচের বিরুদ্ধে দুই জুনিয়র সহকর্মীকে আপত্তিকর ছবি পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। স্বাধীন ক্রিকেট শৃঙ্খলা প্যানেল (সিডিপি) নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোচকে এমন শাস্তি দিয়েছে। পাঁচটি আইন লঙ্ঘন করার দায় স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্ত কোচ। ২০২৩-২০২৪ সালে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ওপর ভিত্তি করে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে সেই কোচের বিরুদ্ধে। যার মধ্যে ক্লাবের চেঞ্জিং রুমে এক নারী সহকর্মীকে চুমু দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে কোচের বিরুদ্ধে।
দুই সহকর্মীর মধ্যে একজন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন। তাঁকে আজেবাজে মেসেজ সেই কোচ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। পেশাগত সীমা ছাড়িয়ে যৌন হয়রানির বিষয়ে সেই নারীর ধারণা থাকায় চুপ করে বসে থাকেননি। ট্রাইব্যুনালে কোচের বিরুদ্ধে অযাচিত ও আজেবাজে মেসেজ দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। নারী সহকর্মী প্রথমে সতর্ক করার পর সেই কোচ প্রথমে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর আবারও যৌন সম্পর্কিত বার্তা পাঠান কোচ। আরেক নারী সহকর্মী কোচের থেকে আজেবাজে ছবি পেয়েছিলেন। সেই নারী প্রথমে সাড়া দেননি। পরবর্তীতে তাঁকে চুমু দিয়েছিলেন অভিযুক্ত কোচ।
ডিসিপ্লিনালি ট্রাইব্যুনালে গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে সেই কোচকে এমন শাস্তি দিয়েছে সিডিপি। কোচের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিসহ আরও ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সিডিপি অভিযুক্ত কোচের নাম প্রকাশ করেনি। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৯ মাসের যে শাস্তি পেয়েছেন, সেটার মধ্যে ছয় মাস হচ্ছে যখন তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বাকি তিন মাস হচ্ছে অন্য কারণে। এক বছরের মধ্যে দোষ স্বীকার, অনুতাপ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে এখানে শাস্তি কিছুটা কম পেয়েছেন। ক্রিকেটের শৃঙ্খলাবিষয়ক কমিটির ক্রিস হাওয়ার্ড বলেন, ‘খেলা থেকে যৌন অসদাচরণ দূর করাকেই ক্রিকেটের শৃঙ্খলাবিষয়ক কমিটি বেশি প্রাধান্য দেয়।’ যাঁরা সাহস নিয়ে কোচের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের প্রশংসা করেছেন হাওয়ার্ড।