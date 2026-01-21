ভারতে বাংলাদেশ না খেললে বিশ্বকাপে বিকল্প দল নেবে আইসিসি

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে ১৮ দিন ধরে। আজ আইসিসি সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে—ভারতে বাংলাদেশ দল না খেললে বিকল্প দল নেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) এক দিন সময় দিয়েছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।
নিরাপত্তাইস্যুতে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের ব্যাপারে যখন সমাধান হওয়ার নামই নিচ্ছিল না। এদিকে ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। হাতে যখন সময় কম, আইসিসি তাই বাংলাদেশ ইস্যুতে এক ভার্চুয়াল সভা করেছে। আইসিসি বোর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল খোঁজার ব্যাপারে ভোট দিয়েছেন। ভারতে খেলতে না যাওয়ার ব্যাপারে বিসিবির যে অনড় অবস্থান, সেই অবস্থা থেকে সরে আসতে আরও এক দিন সময় দিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপে না খেলে, সেক্ষেত্রে স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপে খেলতে পারে জানিয়েছে ক্রিকইনফো। বিশ্বকাপে ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্বে নেদারল্যান্ডস, ইতালি, জার্সির কাছাকাছি ছিল স্কটল্যান্ড।
আইসিসির ভার্চুয়াল বৈঠকে সকল পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকেরা অংশ নিয়েছেন। জানা গেছে, আইসিসির চেয়ারম্যান জয় শাহ ছাড়াও সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম, বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া, এসএলসি সভাপতি শাম্মী সিলভা, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, সিএ চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড, জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট সভাপতি তাভেঙ্গা মুকুহলানি, সিডব্লিউআই সভাপতি কিশোর শ্যালো, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের (সিআই) চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) প্রতিনিধি রজার টোয়েস, ইসিবির চেয়ারম্যান রিচার্ড থম্পসন, ক্রিকেট সাউথ আরিকার প্রতিনিধি মোহাম্মদ মুসাজি এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) চেয়ারম্যান মিরওয়াইস আশরাফ।
পূর্ণ সদস্য দেশের পরিচালকের পাশাপাশি আইসিসির শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জোগ গুপ্ত (সিইও), আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা এবং গৌরব সাক্সেনা (জেনারেল ম্যানেজার, ইভেন্টস), এবং দুই সহযোগী সদস্য পরিচালক মুবাশ্বির উসমানি এবং মাহিন্দা ভাল্লিপুরম। আইসিসির দুর্নীতি দমন প্রধান অ্যান্ড্রু এফগ্রেভও সভায় অংশগ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ভারত সফর নিয়ে বিসিবি বারবার যে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তা দূর করতে এফগ্রেভ গত সপ্তাহে ঢাকায় ছিলেন।
৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের তরফ থেকে এতটা জোরাল হবে, এটা বোধ হয় আগে ভাবেননি ভারতের ক্ষমতাসীনরা। ভেন্যু পরিবর্তন করতে আইসিসিকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছে বিসিবি। আজ বোর্ড সভায় বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিকল্প দল নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি, যদি না বিসিবি তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে। এরই মধ্যে বাংলাদেশকে সমর্থন জানিয়ে আইসিসির কাছে চিঠিও লিখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। বাংলাদেশের জন্য বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও বন্ধ রেখেছিল বলে জিও নিউজের এক সংবাদে পরশু জানা গিয়েছিল।
৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে আছে শ্রীলঙ্কাও। ‘সি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি। গ্রুপ পর্বে তাদের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। একটি হবে মুম্বাইয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে আয়ারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও জিম্বাবুয়ে। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে কি না, সেটা জানা যাবে এই সপ্তাহের মধ্যেই।