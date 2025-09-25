হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের কাছে বাংলাদেশের হারের পর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খোঁচা

ক্রীড়া ডেস্ক    

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পোস্ট। ছবি: ফেসবুক

ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—দুবাইয়ে গত রাতে সুপার ফোরের বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শেষে এ কথাটিরই বাস্তব প্রমাণ দেখা গেল। ম্যাচের আগে আকাশ চোপড়া বাংলাদেশকে ইতিহাস বলানোর অনুপ্রেরণা দিলেও সেটা তেমন কাজে আসেনি। আগে যেখানে ১৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারত, এবার সেটাকে তারা ১৭-১ বানিয়েছে।

সুপার ফোরে গত রাতে ভারতের বিপক্ষে এক সময় জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েছিল বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ৪১ রানের সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন। বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টিতে এটা যখন চিরপরিচিত দৃশ্য হয়ে গেছে, তখন মজা করতে ছাড়েনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের স্কোরকার্ড গত রাতে ম্যাচ শেষেই পোস্ট করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। সেখানে সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, তিলক ভার্মাদের উদযাপনের ছবি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ক্যাপশন দিয়েছে, ‘এ আর নতুন কী!’

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে পোস্টের পর ১৬ ঘণ্টায় ৩৪ হাজার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। যার মধ্যে ১২ হাজারই হাহা। ভক্ত-সমর্থকদের কেউ একজন অভিষেক শর্মার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন। ৩৭ বলে ৬ চার ও ৫ ছক্কায় ৭৫ রানের ইনিংসের পাশাপাশি ফিল্ডিংয়ে দুটি ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরা হয়েছেন অভিষেক। তবে মন্তব্যের ঘরে অনেকেই বাংলাদেশকে নিয়ে মজা করেছেন। আর যে অভিষেক তাণ্ডব চালিয়েছেন, তাঁর ইনিংস থেমে যেতে পারত ৭ রানেই। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে তানজিম হাসান সাকিবের বলে খোঁচা লাগান অভিষেক। তবে এজ হওয়া বল বাঁ দিকে ঝাঁপিয়েও তালুবন্দী করতে পারেননি জাকের।

দুবাইয়ে সুপার ফোরে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে প্রথম ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৭২ রান করে ভারত। পাওয়ার প্লের পরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা ভারত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৬৮ রান। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১০২ রান করে ফেলেছিল বাংলাদেশ। উইকেটে তখনো ছিলেন সাইফ হাসান। তবে হঠাৎ ধসে ১৯.৩ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ। চারবার জীবন পাওয়া সাইফ ৫১ বলে ৩ চার ও ৫ ছক্কায় করেছেন ৬৯ রান।

লিটন না খেলায় ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাকের। আজও পাকিস্তানের বিপক্ষে লিটনের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। অনুশীলনের সময় পাঁজরের যে চোট পেয়েছেন, সেটা থেকে এখনো তিনি সেরে ওঠেননি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা অলিখিত সেমিফাইনাল। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ।

সাইফের লড়াই ব্যর্থ করে ফাইনালে ভারত

