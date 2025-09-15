আফগান কোচ গুগল করে জানলেন এশিয়া কাপ জেতেনি বাংলাদেশ

এক নয়, একাধিকবার এশিয়া কাপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। এমনই ধারণা ছিল আফগানিস্তানের কোচ জনাথন ট্রটের। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে অবশ্য সময় নিলেন না সাংবাদিকেরা। ট্রট তাই আরও নিশ্চিত হতে আশ্রয় নিলেন । নিশ্চিত হওয়ার পর খানিকটা অবাকই হন তিনি।
ম্যাচের আগে বাংলাদেশকে নিয়ে বড় মনোভাবই বলে দেয় দলটির শক্তিমত্তা নিয়ে কতটা শ্রদ্ধাশ্রীল ট্রট। লিটন-তাসকিনদের নিয়ে ভাবনা যেমনই হোক; ম্যাচে যে মানসিকভাবে ট্রটের দল এগিয়ে থাকবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্তত চলমান এশিয়া কাপের পরিসংখ্যানও ঠিক তাই বলছে। দূর্বল হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ে টুর্নামেন্ট শুরু হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে বিধ্বস্ত হয় বাংলাদেশ। শেষ চারের আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাই আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প নেই।
এশিয়া কাপে আফগানিস্তান এসেছে ফেবারিটের তকমা গায়ে লাগিয়ে। টুর্নামেন্টে শুরুটাও হয়েছে দারুণ।হংকংকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে তারা। তরতাজা আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে বাংলাদেশের বিপক্ষেও যে জয়ের বিকল্প কিছু ভাবছে না আফগানরা সেটা আয়োজন করে বলার মতো কিছু নয়। সংবাদ সম্মেলনে ট্রটের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস আর পেশাদারিত্বের যে সুর শোনা গেল, সেটা বাংলাদেশের জন্য প্রচ্ছন্ন হুমকি বললেও ভুল বলা হবে না।
বাঁচা মরার লড়াইয়ে বাংলাদেশ চাপে থাকবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রট বলেন, ‘হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবেন, বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্ট কয়েকবার জিতেছে। আমি এশিয়া কাপের কথা বলছি... ক্ষমা করবেন। তারা ফাইনালিস্ট। দুঃখিত, আমি নিশ্চিত তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমার মনে হয় তারা ৫০ ওভারের এশিয়া কাপ জিতেছে।’ ভুল ভাঙার পর ট্রট বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশ এশিয়া কাপ জিতেছে।’
নিজেদের এগিয়ে রাখলেও বাংলাদেশকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না ট্রট, ‘আমি মনে করি, বাংলাদেশ দলে সবসময়ই ম্যাচ উইনার আছে। তাই ম্যাচটি আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে। আমি আসলে বিরতি পেয়ে বেশ খুশি। এতে করে আমরা মানসিক ও শারীরিকভাবে আরও সতেজ হয়েছি, যেহেতু সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রচণ্ড গরমে খেলতে হচ্ছে। আমরা কোন পর্যায়ে আছি তা পর্যালোচনা করার জন্য এটা একটি ভালো সুযোগ। কারণ পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিপক্ষে জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে।’
এশিয়া কাপের আগে আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেছে আফগানিস্তান। প্রস্তুতি নিয়ে তাই কোনো দুশ্চিন্তা নেই ট্রটের, ‘টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জেতাটা আমাদের জন্য ভালো ছিল। প্রথম ম্যাচের আগে আমরা কিছুটা বিরতি পেয়েছি। কিন্তু তার আগে আমরা অনেক ম্যাচ খেলেছি। আমার মনে হয় তার আগে ১২ দিনে আমাদের ছয়টি ম্যাচ ছিল। তাই একটু বিরতি থাকাটা ভালো, সতেজ থাকার জন্য।’