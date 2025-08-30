এশিয়া কাপের ম্যাচের সময় পরিবর্তন, বাংলাদেশের খেলা কখন শুরু

সন্ধ্যায় পর সময় যত গড়ায়, মরুর দেশ আরব আমিরাতে ততই কমতে থাকে দাব দাহের তীব্রতা। অংশগ্রহণকারী দলগুলোর ক্রিকেটারদের অধিকতর স্বস্তির কথা মাথায় রেখেই ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপ ক্রিকেটের রাতের সব ম্যাচ শুরুর সময় ৩০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগে রাতের ম্যাচে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, পরিবর্তিত সময়সূচিতে শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়, বাংলাদেশ রাত সাড়ে আটটায়।
এশিয়া কাপের মোট ১৯টি ম্যাচের ১৮টিই হবে রাতে। এই ১৮টি ম্যাচই শুরু হবে আধা ঘণ্টা পরে। বদলে যাওয়া সূচির এই সব ম্যাচের মধ্যে আছে বাংলাদেশের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচও। ১১,১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। পরিবর্তিত সূচিতে ৩টি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায়।
ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরব আমিরাতের তাপমাত্রার কথা মাথায় রেখে অংশগ্রহণকারী দেশের বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে ম্যাচ শুরুর সময় পেছানোর অনুরোধ করা হয়। তাতে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কস।
আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এই এশিয়া কাপ।