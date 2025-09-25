আজও নেই লিটন, টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

পাজরের বাঁ পাশের চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে খেলতে পারেননি লিটন দাস। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে অলিখিত সেমিফাইনালেও তাঁকে ছাড়াই মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। তিনি না থাকায় নেতৃত্বের ভার যথারীতি জাকের আলীর কাঁধে। গতকাল ভারতের কাছে ৪১ রানে হারের পর জাকের বলেছিলেন লিটনকে নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি।
এশিয়া কাপের ফাইনালে যেতে হলে আজ জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। সেই লক্ষ্যে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাকের। একাদশে এসেছে ৩ পরিবর্তন। তানজিদ হাসান তামিম, সাইফউদ্দিন ও নাসুম আহমেদের জায়গায় দলে ঢুকেছেন শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ ও নুরুল হাসান সোহান।
বাংলাদেশ একাদশ: সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।