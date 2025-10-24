হোম > খেলা > ক্রিকেট

ময়মনসিংহের নবযাত্রায় মোসাদ্দেক কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ছবি: সংগৃহীত

প্রথমবারের মতো জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দল পেয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ। এই অঞ্চল থেকে যে কয়েকজন ক্রিকেটার বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত অন্যতম। মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের পর ময়মনসিংহের সেরা ক্রিকেটার মানা হয় এই ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে।

এরপরও এনসিএলে ময়মনসিংহের মূল স্কোয়াডে নেই মোসাদ্দেকের নাম। যেটা হতাশ করেছে ভক্তদের। কেন মোসাদ্দেককে মূল স্কোয়াডে রাখা হয়নি সেটা নিয়ে কৌতুহল তৈরি হয়েছে সবার মনে। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কারণে প্রথম রাউন্ডে খেলছেন না এই ক্রিকেটার।

শান্ত বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণে মোসাদ্দেক এনসিএলের প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। আমি যতটুকু জানি সে ঢাকার বাইরে আছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে চেয়েছেন। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।’

এনসিএলে ময়মনসিংহের নেতৃত্বে থাকছেন শুভাগত হোম। এক সময় জাতীয় দলের নিয়মিত মুখ ছিলেন এই অলরাউন্ডার। সহ–অধিনায়কের দায়িত্বে আছেন ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ আব্দুল মজিদ। এছাড়া দলে আছেন নাঈম শেখ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, রাকিবুল হাসানদের মতো ক্রিকেটাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিক সিলেটের বিপক্ষে খেলতে নামবে শুভাগতরা।

একনজরে এনসিএলে ময়মনসিংহের স্কোয়াড: শুভাগত হোম চৌধুরী (অধিনায়ক), আবদুল মজিদ (উইকেটকিপার ও সহ-অধিনায়ক), মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আইচ মোল্লা, নাঈম শেখ, আরিফুল ইসলাম, আল আমিন হোসেন, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, গাজী মোহাম্মদ তাজিবুল (উইকেটকিপার), রাকিবুল হাসান, আরিফ আহমেদ, আবু হায়দার রনি, মারুফ মৃধা, শহিদুল ইসলাম এবং আসাদুল্লাহ হিল গালিব।

স্ট্যান্ডবাই: মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, শাকিল হোসেন, খালিদ হাসান, ফাহিম হাসান

সম্পর্কিত

বিগ ব্যাশ খেলার অনুমতি পাচ্ছেন বাবর–রিজওয়ানরা!

কোহলির অবসরের গুঞ্জন, কী বললেন গাভাস্কার

ভারতে ইঁদুর আতঙ্কে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা

বাংলাদেশ সফরের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ভারত সিরিজের মাঝপথে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক চমক

রিজওয়ান কি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর বিশ্ব রেকর্ড এভাবে ভেঙে যাবে

পাকিস্তান সুপার লিগ নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বোর্ডের সঙ্গে লাগল মুলতানের মালিকের

‘মিরপুরের উইকেটকে তো এখন ধানখেত বলতে পারবেন না’

চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে ‘দেখে নেওয়ার হুমকি’ ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত উইন্ডিজ দলে হঠাৎ পরিবর্তন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা