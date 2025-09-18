শ্রীলঙ্কার জন্য আজ এত ‘পাগল’ বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ শুরু হতে বেশিক্ষণ বাকি নেই। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে এই ম্যাচ। লঙ্কা-আফগানদের এই লড়াইয়ে নজর থাকছে বাংলাদেশেরও। কারণ, লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমদের সুপার ফোরের ভাগ্য নির্ভর করছে এই ম্যাচের ওপর।
শ্রীলঙ্কা যদি আজ আফগানদের হারাতে পারে, তাহলে বিনা সমীকরণে সুপার ফোরের টিকিট কাটবে বাংলাদেশ। আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানায় গতকাল শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের প্রসঙ্গ এলে নাসুম আহমেদ বলেছিলেন, ‘যারা ভালো খেলবে, তারাই জিতবে। নির্দিষ্ট কারও জন্য দোয়া বা সাপোর্ট করার প্রয়োজন আমি মনে করছি না। যেটা লেখা আছে, সেটাই হবে। যা হবার, তা-ই হবে।’ কিন্তু ভক্ত-সমর্থকদের মনের ভাষা যে অন্য রকমের। ‘জেগে ওঠো লঙ্কান সিংহরা’ লিখে এসএলসির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মন্তব্য করেন অনেকেই। তাঁরা যে বাংলাদেশের সমর্থক, সেটা বোঝা গেছে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজিতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা যে শ্রীলঙ্কাকে শুভকামনা জানিয়েছেন, সেটা আজ এসএলসি স্টোরিতে দিয়েছে।
২০১৮ নিদহাস ট্রফি থেকেই বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। ৭ বছর আগে কলম্বোতে মুশফিকুর রহিমসহ বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ‘নাগিন ড্যান্স’ আলোচনা ছড়িয়েছিল। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার, ভক্ত-সমর্থকেরাও ডাগ আউট, গ্যালারি থেকে সাপের মতো অঙ্গভঙ্গি করে থাকেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ পরিচিতি পেয়েছে ‘নাগিন ডার্বি’ নামে। সামাজিক মাধ্যমেও দেখা যায় দুই দেশের ভক্ত-সমর্থকদের লড়াই। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন হওয়ার কারণে আজ শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন জানাচ্ছেন বাংলাদেশের ভক্তরা।
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। কিন্তু পজেটিভ নেট রানরেটের (+১.৫৪৬) কারণে লঙ্কানরা শীর্ষে। দুইয়ে থাকা বাংলাদেশের নেট রানরেট -০.২৭০। তবে আফগানিস্তানের পয়েন্ট ২ হলেও তাদের নেট রানরেট গ্রুপে সবার চেয়ে বেশি। রশিদ খানের দলের নেট রানরেট +২.১৫। গ্রুপের অপর দল হংকং কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে।
লিটন, তানজিদ তামিম, নাসুম আহমেদরা গতকালই আবুধাবি ছেড়ে দুবাইয়ে চলে গেছেন। বাংলাদেশ ‘বি২’ হিসেবে সুপার ফোরে উঠলে সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠে, তখন একটা আবুধাবিতে এবং অপর দু্ই ম্যাচ লিটনরা খেলবেন দুবাইয়ে। কিন্তু আগে সুপার ফোরে তো উঠতে হবে বাংলাদেশকে। যদি আজ আফগানিস্তান হারিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কাকে, তখন বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সমীকরণে অনেক বড় প্যাঁচ লাগবে।