আফগানিস্তান কি নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারবে

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হয়েছে গতকাল। আফগানিস্তানের মিশন শুরু হচ্ছে আজ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে রশিদ খানদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল আফগানিস্তান। তাই এবারও দলটিকে নিয়ে ভালো কিছুই আশা করছে ভক্তরা। আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইংল্যান্ড-নেপাল
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
শ্রীলঙ্কা-আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ৮টা, সরাসরি
লিভারপুল-ম্যানসিটি
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১