১ যুগের অপেক্ষা ঘুচিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় রুটের প্রথম সেঞ্চুরি, বাকি রইল বাংলাদেশ

চলতি অ্যাশেজ সিরিজকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছিল জো রুটকে নিয়ে। ভক্তদের মনে কৌতুহল ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবার সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরাবে তো তাঁর? ব্যাট হাতে ধারাবাহিক রান করলেও গত ১৩ বছর তাসমান পাড়ের দেশটিতে কোনোভাবেই ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে পারছিলেন না এই ব্যাটার। অবশেষে দীর্ঘ ১ যুগেরও বেশি সময়ের অপেক্ষা ফুরাল রুটের।
ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। স্কট বোল্যান্ডের করা ৬৬তম ওভারে চার মেরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। একই সঙ্গে অজিদের মাঠে তাদের বিপক্ষে এই সংস্করণে ১ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রুট। এখন কেবল বাংলাদেশে সেঞ্চুরি করা বাকি রইল তাঁর।
গ্যাবায় মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ওলি পোপ বোল্ড হলে উইকেট আসেন রুট। এক জ্যাক ক্রলি ছাড়া আর কেউ তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রান তোলেন রুট। এরপর হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, উইল জ্যাকসদের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি জুটি গড়ে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যান ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক।
টেস্টে এটা রুটের ৪০ তম সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন কেবল শচীন টেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক ক্যালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করার পথে ১৮১ বলে ১১ বাউন্ডারি মারেন রুট। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় তারকা ব্যাটারের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৯১ রানের। ৪৬ ইনিংস ব্যাট করে ১৩ ফিফটির দেখা পেয়েছিলেন রুট। এবার ফিফটিকে রূপ দিলেন সেঞ্চুরিতে।