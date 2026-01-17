মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শুরু হলো কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৬ শুরু হয়েছে। আজ (শনিবার) সকাল ১০টায় ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে তিলকপুরে কমলগঞ্জ ক্রিকেট একাডেমির মাঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় সানরাইজ সমাজকল্যাণ পরিষদ ও ভানুগাছ ইউনাইটেড। খেলায় ৫ উইকেটে জয়লাভ করে ভানুগাছ ইউনাইটেড।
কমলগঞ্জের কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কোয়াবের সহ সভাপতি মাহবুব ইজদানী ইমরান।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি শ্রীমঙ্গল শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালহ উদ্দিন, ভানুগাছ বাজার পৌর বণিক সমিতির সহ সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ, কমলগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সৈয়দ জামাল হোসেন, জনতা ব্যাংক পিএলসি ভানুগাছ শাখার ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, সংবাদিক আব্দুস সালাম প্রমুখ।