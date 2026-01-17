হোম > খেলা > ক্রিকেট

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে শুরু হলো কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

শুরু হয়েছে কোয়াব কাপ টুর্নামেন্ট। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে কোয়াব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৬ শুরু হয়েছে। আজ (শনিবার) সকাল ১০টায় ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) কমলগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে তিলকপুরে কমলগঞ্জ ক্রিকেট একাডেমির মাঠে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় সানরাইজ সমাজকল্যাণ পরিষদ ও ভানুগাছ ইউনাইটেড। খেলায় ৫ উইকেটে জয়লাভ করে ভানুগাছ ইউনাইটেড।

কমলগঞ্জের কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার কোয়াবের সহ সভাপতি মাহবুব ইজদানী ইমরান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি শ্রীমঙ্গল শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালহ উদ্দিন, ভানুগাছ বাজার পৌর বণিক সমিতির সহ সভাপতি মো. মামুনুর রশিদ, কমলগঞ্জ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর সৈয়দ জামাল হোসেন, জনতা ব্যাংক পিএলসি ভানুগাছ শাখার ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন, সংবাদিক আব্দুস সালাম প্রমুখ।

সম্পর্কিত

৪০ রান তাড়ায় ৩৭ রানে অলআউট, ২৩২ বছরের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তান টিভির ইতিহাস

ঢাকাকে হারিয়ে প্লে অফে রংপুর

বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেও ‘নো হ্যান্ডশেক’

বৃষ্টি বাধার পর শুরু বাংলাদেশ-ভারত লড়াই, তবে...

ঢাকা কি রংপুরের প্লে-অফের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে

বিশ্বকাপের আগে জিম্বাবুয়ে দলে বাংলাদেশের সাবেক কোচ

বিপিএলে ২০০ রানের দেখা নেই, কারণ কী

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাবেক আফগান পেসার

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ-জট খুলবে কি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা