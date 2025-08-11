‘বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জিতবে’

পুরো টুর্নামেন্টে ৭ ম্যাচের কেবল ১ ম্যাচে হার। বলা হচ্ছে এখানে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কথা। জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশকে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ শেষ হয়েছে গতকাল। হারারের ফাইনালে প্রোটিয়াদের হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে শিরোপা উঁচিয়ে ধরল তামিমের বাংলাদেশ।
ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে গতকাল বাংলাদেশের ৩৩ রানের জয় সহজ মনে হলেও লড়াই করতে হয়েছে। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বাংলাদেশের স্কোর ৪০.২ ওভারে ছিল ৪ উইকেটে ১৮২ রান। শেষ ৫৮ বলে ১ উইকেটে ৮৭ রান যোগ করে তামিমের দল। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ২৬৯ রান করে বাংলাদেশ। শিরোপার লক্ষ্যে নেমে ২০.২ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান করে দক্ষিণ আফ্রিকার। এখান থেকেই ম্যাচের মোড় ঘুরতে থাকে। ৫৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ৭ উইকেটে ১৬৪ রানে পরিণত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত ৪৮.৪ ওভারে ২৩৬ রানে প্রোটিয়ারা গুটিয়ে গেলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। বায়ান্দা মাজোলাকে বোল্ড করে বাংলাদেশকে শিরোপা এনে দেন রিজান হোসেন।
ফাইনালের মঞ্চে রিজান পুরোদস্তুর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। ৯৬ বলে করেছেন ৯৫ রান। বোলিংয়ে ৩৪ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। বাংলাদেশের শিরোপা জয়ের তিনটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে হান্নান লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এই দলটা আমাকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বারবার মনে করাচ্ছে যুব বিশ্বকাপ জয়ী সেই দলের গল্প। সামনে ভালো কিছু হোক, নিশ্চয়ই হবে ইনশা আল্লাহ।’
ফাইনালে চাপের মুহূর্তে কীভাবে লড়াই করতে হয়, সেটা গতকাল দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ৬৫ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে ১১৭ রানের জুটি গড়েন কালাম ও রিজান। এমনকি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ের পথে ভালোভাবে এগোচ্ছিল, তখন দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। তামিমদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তাদের উদযাপনের মুহূর্ত নিয়ে হান্নান ৩১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাবেক নির্বাচক ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘এখন সময় উদযাপনের।’
হান্নান যে ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের কথা বলেছেন, সেই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছিল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৬ ম্যাচ খেলে জিতেছিল পাঁচটিতে। একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। পচেফস্ট্রুমে ভারতের বিপক্ষে হঠাৎ ধসে ফাইনালে বাংলাদেশকে পরাজয় উঁকি দিচ্ছিল, তখন আকবরের ধীরস্থির ব্যাটিংয়ে (৭৭ বলে ৪৩) বৃষ্টিবিঘ্নিত ফাইনালে ৩ উইকেটের জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের আনন্দে তখন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন শরীফুল ইসলাম-রাকিবুল হাসানরা।
যুবাদের ত্রিদেশীয় সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে বাংলাদেশের ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের সুখস্মৃতি। দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল ২-১ ব্যবধানে। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবুয়েকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজেও দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের দাপট। ১৪ উইকেট নিয়ে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী বাংলাদেশের পেসার আল ফাহাদ। ফাইনালে ৫ উইকেট নেওয়া রিজান টুর্নামেন্টে নিয়েছেন ১১ উইকেট। বাংলাদেশের পক্ষে সিরিজে সর্বোচ্চ ১৯৩ রান করেছেন অধিনায়ক তামিম। তাঁর চেয়ে বেশি রান করেছেন দুই প্রোটিয়া ব্যাটার জরিস ফন শালকিক (৩১৮) ও মোহাম্মদ বুলবুলিয়া (৩০১)।
রিজান টুর্নামেন্টে ব্যাটিংটাও করেছেন দুর্দান্ত। ১৮২ রান এসেছে তাঁর ব্যাটে। এদিকে আগামী বছর নামিবিয়া, জিম্বাবুয়েতে হবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। তামিম,জাওয়াদ আবরার, রিজানরা যেভাবে ছুটে চলেছেন, তাতে হান্নানের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব প্রমাণিত হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।