বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করল আইসিসি

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেই বাংলাদেশ দল। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ২০২৬ বিশ্বকাপ কাভার করতে আইসিসিতে আবেদন করেছিলেন যেসব বাংলাদেশি সাংবাদিক, তাঁদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে আইসিসি। আজ সন্ধ্যায় পাঠানো ই-মেইলে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে আইসিসি।
এবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এক শর কাছাকাছি বাংলাদেশি সাংবাদিক আবেদন করেছিলেন টুর্নামেন্ট কাভার করতে। ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার ইস্যুতে বাংলাদেশ টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার পর বাংলাদেশি সাংবাদিকদের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আইসিসি। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর বিসিবি সভাপতি ও ক্রীড়া উপদেষ্টা ভারতে কাভার করতে যাওয়া বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি একাধিকবার সামনে এনেছেন।
গণহারে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ঘটনায় অবাক ও হতাশ বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা। বিষয়টি নিয়ে আইসিসির মিডিয়া বিভাগে যোগাযোগ করা হলে তাদের কোনো সাড়া মেলেনি। বছরের পর বছর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ দলের সাধারণ একটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও বাংলাদেশের সাংবাদিকেরা কাভার করে থাকেন। সেখানে পাশের দেশে হতে যাওয়া একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই কাভার করা হচ্ছে না বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম কর্মীদের।