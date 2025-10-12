ক্যারিবীয় বোলারদের এভাবে পিটিয়ো না, জয়সওয়ালকে লারার অনুরোধ

দিল্লি টেস্টে চালকের আসনে ভারত। যশস্বী জয়ওয়াল ও শুবমান গিলের সেঞ্চুরিতে ৫১৮ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকরা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৭৫ রানের ইনিংস খেলেন জয়সওয়াল। তাই মজার ছলেই এই ওপেনারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা বলেছেন, আমাদের বোলারদের এতো খারাপভাবে পিটিয়ো না।
অরুন জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে অপরাজিত ছিলেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই রান আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে হাঁটেন এই তরুণ ব্যাটার। ২৫৮ বলে ২২টি চার মারেন জয়সওয়াল। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে বিসিসিআই টিভিকে সাক্ষাৎকার দিতে যাওয়ার সময় লারার সঙ্গে দেখা হয় জয়সওয়ালের। ঠিক তখনই এগিয়ে গিয়ে সাবেক তারকা ব্যাটারের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। এরপর কিছুক্ষণ কথা হয় তাদের মধ্যে।
দুজনের কথোপকথনের একটি ভিডিও নিজেদের ওয়েবসাইটে পোস্ট করেছে বিসিসিআই। জয়সওয়াল লারাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কেমন আছেন স্যার।’ এই প্রশ্নের পর জয়সওয়ালকে জড়িয়ে ধরেন লারা। এরপর হাসিমুখে বলেন, ‘আমাদের বোলারদের তুমি এতো খারাপভাবে পিটিয়ো না।’
জয়সওয়ালও জবাব দেন হাসিমুখে, ‘এমন কিছু না। আমি শুধু ভালো খেলার চেষ্টা করেছি।’ এই কথা শুনে জয়সওয়ালকে আরও একবার শুভকামনা জানিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেন লারা। পরবর্তী সাক্ষাৎকারে নিজের মানসিকতা নিয়ে কথা বলেছেন ভারতীয় ব্যাটার।
জয়সওয়াল বলেন, ‘আমার কাছে দল আগে। আমি দলের জন্য কীভাবে খেলতে পারি এবং সেই মুহূর্তে কী গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে ভাবি। এই ভাবনা বুঝিয়ে দেয় আমি কী শট খেলতে পারি, উইকেট কেমন। আমি যখন ক্রিজে থাকি, চেষ্টা করি যতটা সম্ভব সময় নেওয়া যায়। আমার মানসিকতা এমন থাকে, যদি শুরুটা ভালো করতে পারি তাহলে আমি ইনিংসটা যেন বড় করতে পারি।’