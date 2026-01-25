বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইস্যুতে বিভিন্ন আলোচনা করতে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। বৈঠকে সালমান আলী আগা, বাবর আজমদের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে পিসিবি প্রধানের–এমনটাই জানিয়েছে রেবস্পোর্টস।
বাংলাদেশকে অন্যায়ভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ায় গতকালই আইসিসির সমালোচনা করেছেন নাকভি। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ চাইলে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করবে বলেও জানান তিনি। এমন প্রচ্ছন্ন হুমকির পর আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে নিজেদের কৌশল এবং টুর্নামেন্টের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন নাকভি। প্রতিবেদনে রেবস্পোর্টস জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা না খেলা ইস্যুতে সরকার এবং পিসিবির সঙ্গে একমত ক্রিকেটাররা।
মোস্তাফিজুর রহমান আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানায় বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে বারবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) বুঝিয়েও সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি আইসিসি। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার আলটিমেটাম পরও ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটুট ছিল বাংলাদেশ।
নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসায় শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিয়েছে আইসিসি। একই সঙ্গে লিওন দাসদের বিকল্প হিসেবে নেওয়া হয়েছে স্কটল্যান্ডকে। ‘সি’ গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালির সঙ্গী হয়েছে স্কটিশরা।
বাংলাদেশকে নিয়ে আইসিসির নেওয়া সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে নাকভি বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে এবং যেকোনো পরিস্থিতিতেই তাদের বিশ্বকাপ খেলতে দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ একটি বড় অংশীদার দেশ, তাদের প্রতি এই অবিচার করা উচিত নয়।’
আইসিসির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রভাব নিয়েও কথা বলেন নাকভি, ‘এক দেশ আরেক দেশকে নির্দেশ দিতে পারে না। যদি এমন নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে পাকিস্তান অবশ্যই নিজের অবস্থান নেবে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতোই আইসিসির একজন পূর্ণ সদস্য। আমাদের বক্তব্য হলো–আপনি যদি পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষেত্রে এই সুবিধা দিয়ে থাকেন, তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই আচরণ করা উচিত। ”