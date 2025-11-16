হোম > খেলা > ক্রিকেট

কলকাতার টেস্টের মাঝপথে হাসপাতালে গিল, কী হয়েছে

ক্রীড়া ডেস্ক    

ঘাড়ের পেশির সমস্যায় পড়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। ছবি: এক্স

অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে গত মাসে চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন শ্রেয়াশ আইয়ার। এবার ম্যাচ চলাকালে হাসপাতালে যেতে হলো ভারতের টেস্ট দলের অধিনায়ক শুবমান গিলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কলকাতা টেস্টে আর মাঠে নামতে পারবেন না তিনি।

ইডেন গার্ডেন্সে গতকাল সাইমন হারমারের করা ৩৫তম ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হন ওয়াশিংটন সুন্দর। এরপর ক্রিজে আসেন গিল। প্রথম দুই বলে কোনো রান নিতে পারেননি। তৃতীয় বলে বাউন্ডারি মারেন। এরপরই ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখা যায় তাঁকে।

তাই কালক্ষেপণ না করে মাঠে ফিজিও ডাকেন গিল। মাঠে কিছুক্ষণ এই ব্যাটারের ঘাড় পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। ফিজিওদের সঙ্গে মাঠ ছাড়েন তিনি। প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে অলআউট হয় ভারত। তবে আর মাঠে নামা হয়নি গিলের।

পরে এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) জানায়, ঘাড়ের পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে গিলকে। সতর্কতার অংশ হিসেবে দ্বিতীয় দিনই কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

বিবৃতিতে বিসিসিআই জানায়, ‘গিলকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই টেস্টের বাকি অংশে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। আপাতত মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষেণ থাকবেন গিল।’

ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ব্যাট করেত নেমেছিলেন গিল—দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে এমনটি জানিয়েছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নে মরকেল। তিনি বলেন, ‘গিল একজন ফিট খেলোয়াড়। সে নিজের যত্ন নেয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে আজকে (গতকাল) ঘাড়ের সমস্যা নিয়েই ঘুম থেকে উঠেছে। সারা দিন তাঁকে সেটা বয়ে বেড়াতে হয়েছে। আমাদের একটা জুটির দরকার ছিল। কিন্তু সময়টা ভালো যায়নি।’

