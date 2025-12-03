কার পরামর্শে কালো টেপ পরে মাঠ নামবেন স্মিথ

কালো টেপ পরে স্টিভ স্মিথের অনুশীলনের দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে গত কদিন ধরেই ভাইরাল। এবার তিনি জানালেন এই টেপ পরে খেলতেও যাচ্ছেন তিনি। কারণ, ব্রিসবেনে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি হতে যাচ্ছে দিবারাত্রির। ফ্লাডলাইটের আলোর রশ্মি থেকে বাঁচতে এই পন্থা বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা ব্যাটার।
গোলাপি বলের টেস্ট যখন সন্ধ্যা ও রাতে গড়াবে, তখন ফ্লাডলাইটের ঝলকানি দেখা যাবে। আলোর ঝলকানি থেকে বাঁচতে কী করা যায়, সেটা নিয়ে অনেকবার ভেবেছেন স্মিথ। শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বলেছেন শিবনারায়ণ চন্দরপলের সঙ্গে। চন্দরপল তাঁর ক্যারিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই দুই চোখের নিচে ‘কালো স্ট্রিপ’ ব্যবহার করতেন। স্মিথ আজ ব্রিসবেন টেস্টের আগে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘‘আমি শিবনারায়ণ চন্দরপলকে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ও জিজ্ঞেস করেছিলাম তার এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা কী এবং তিনি কি স্ট্রিপ নাকি অন্য কিছু ব্যবহার করতেন। তিনি বললেন, স্ট্রিপস রশ্মির ৬৫ শতাংশ ঢেকে দেয়। আমি ছবিগুলো দেখেছি এবং তুমি ঠিকভাবে পরছ না।’ গতকাল ঠিকভাবে পরেছি।’
ফ্লাডলাইটের আলোতে দিবারাত্রির ম্যাচ খেলতে অধিকাংশ ক্রিকেটারই অভ্যস্ত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, আইপিএল, পিএসএলসহ বেশির ভাগ ম্যাচই এখন হয়ে থাকে রাতের আলোয়। কিন্তু চোখ আলোক সংবেদনশীল হওয়ায় স্মিথের সমস্যা হচ্ছে। এমনকি আজ সংবাদ সম্মেলনেও ক্যামেরার আলোর তীব্রতা কমাতে ক্যামেরাম্যানদের অনুরোধ করেন। ‘কালো টেপ’ পরে খেলার ব্যাপারে স্মিথ বলেন, ‘আমি তাঁর (চন্দরপল) সঙ্গে একমত। নিশ্চিতভাবেই এটা রশ্মি থেকে আমাকে বাঁচাবে। আমি তাই কালো টেপ পরে মাঠে নামব।’
ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর দুই দিন আগে ইংল্যান্ড গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত। কারণ, দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্সের নাম না থাকলেও তাঁর জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। ফিরলে অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার ফিরবেন অধিনায়ক হয়েই। এর আগে পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। তাঁর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্মিথ। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে অজিরা জিতেছিল ৮ উইকেটে।
কামিন্স আগামীকাল না ফিরলে গোলাপি বলের টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্মিথ। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।