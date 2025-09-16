সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে নতুন নাটকের জন্ম দিল পাকিস্তান

হাত না মেলানো বিতর্ক যেন থামছেই না। এবার এই ইস্যুতে নতুন নাটকের জন্ম দিলো পাকিস্তান। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে সালমান আলী আগার দল।
এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামবে পাকিস্তান। নিয়ম অনুযায়ী তার আগে আজ সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করার কথা ছিল তাদের। তার আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সূত্রের বরাতে একাধিক গণমাধ্যম জানায়, সংবাদ সম্মেলনে হাজির হবে না পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটার। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হয়েছে।
পাকিস্তান সংবাদ সম্মেলন বাতিল করায় আরব আমিরাতের বিপক্ষে তাদের খেলা নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হলো। ভারতের খেলোয়াড়রা হাত না মেলানোয় ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটদের দিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে পাকিস্তান। তাদের দাবি, ম্যাচে সালমানকে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলানোর কথা বলেন পাইক্রফট।
এজন্য পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি জানিয়ে আইসিসিতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানায় পিসিবি। অন্যথায় আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের করবে বলে জানায় তারা। যদিও তাদের দাবি নাকচ করে পাইক্রফটের অবস্থানকে সঠিক বলে ব্যাখ্যা দেয় বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। আইসিসির এমন অবস্থানের পর পাকিস্তান নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে–টাইমস অব ইন্ডিয়ার বরাত দিয়ে এমনটাই জানিয়েছিল এনডিটিভি। তবে আরব আমিরাত ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে হাত না মেলানো বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিলো পাকিস্তান।
শেষ পর্যন্ত আবর আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করলে ক্ষতিটা পাকিস্তানেরই হবে। তখন ‘এ’ গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে চলে যাবে আরব আমিরাত। এই গ্রুপ থেকে প্রথম দল হিসেবে সেরা চারে পা রেখেছে ভারত। আরব আমিরাতকে ৯ উইকেটে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করে গৌতম গম্ভীরের দল। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।