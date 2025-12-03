ইংল্যান্ডকে আসলে কী চমক দেখাতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেনের গ্যাবায় আগামীকাল শুরু হবে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। ইংল্যান্ড ম্যাচের দুই দিন আগে গতকাল একাদশ ঘোষণা করেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনো একাদশ ঘোষণা করেনি। কোন ১১ জন নিয়ে কাল অজিরা মাঠে নামবে, সেই ব্যাপারে এখনো তারা অনিশ্চিত।
নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের দলে ছিল না। তবু ব্রিসবেন টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা এখনো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক আজ ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এলেও চূড়ান্ত একাদশ নিশ্চিত করতে পারেননি। কামিন্সের জন্য এখনো দরজা খোলা রয়েছে বলে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে তিনি অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন।
পিঠের চোটে পড়ায় পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি কামিন্স। শুক্রবার যখন অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ঘোষণা করেছিল, সেখানে তাঁর নাম ছিল না। তবে পিঠের চোট থেকে তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন। পার্থ ও ব্রিসবেনে নেটে দারুণ বোলিং করছেন তিনি। কামিন্সকে নিয়ে স্মিথ বলেন, ‘নেটে যেভাবে বোলিং করেছে, তাতে তাকে দারুণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ম্যাচের ব্যাপারটা অবশ্যই আলাদা। কিন্তু সে দারুণভাবে এগোচ্ছে। সে জানে তার শরীরের কী অবস্থা। আমরা অপেক্ষায় আছি।’
অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল উসমান খাজার ছিটকে যাওয়ার কারণে। পিঠের চোটে পড়ায় অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন। খাজার পরিবর্তে ট্রাভিস হেডকে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু হেড ওপেনিংয়ে গেলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা। যদিও স্মিথ এই ব্যাপারে কোনো কিছু নিশ্চিত করেননি। ৩৬ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই ব্যাটার বলেন, ‘পুরো জিনিসটা এখনো আলোচনায় আছে। উইকেট কী অবস্থায় আছে, সেটা দেখে আমরা একাদশ ঠিক করব।’
ব্রিসবেন টেস্টের চূড়ান্ত একাদশের ব্যাপারে আজ বিকেলে সিএ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। প্রথম টেস্ট ৮ উইকেটে জিতে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
