টাইগার কৌন, বাংলাদেশকে নিয়ে শাহিন আফ্রিদি

টাইগার শব্দ শুনে অবাক হয়েছেন পাকিস্তানি বাঁহাতি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। ছবি: ক্রিকইনফো

সুপার ফোরে ভারতের কাছে ৪ উইকেটে হেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের। তবে সালমান আলী আঘার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান আশা জাগিয়েছে গত রাতে। আবুধাবিতে শ্রীলঙ্কাকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান।

ফাইনালে যেতে হলে পাকিস্তানকে এখন জিততে হবে বাংলাদেশের বিপক্ষেও। দুবাইয়ে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ। ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচের আগে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। যখন বাংলাদেশের ছদ্মনাম হিসেবে ‘টাইগার’ শব্দটা উচ্চারিত হয়েছে, শাহিন একটু অবাক হয়েছেন। জবাবে পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার বলেন, ‘টাইগার কৌন? বাংলাদেশ। ওহ আচ্ছা দুঃখিত।’

বাংলাদেশের কাছে হারলেও পাকিস্তানের কাগজে-কলমে টিকে থাকবে ফাইনালের আশা। সেটা হতে পারে, যদি আজ দুবাইয়ে বাংলাদেশ হারাতে পারে ভারতকে। সমীকরণের জটিল হিসাব-নিকাশ শাহিনের মাথায় আছে কি না, সেটা জানা নেই। অত চিন্তাভাবনা না করে আজ সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘পরের ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হবে। আমাদের পুরো মনোযোগ এখন বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়েই। কীভাবে আমরা বাংলাদেশকে হারাব, সেই চিন্তা করছি।’

শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস—টানা তিন সিরিজ জিতে বাংলাদেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেলতে যায় এশিয়া কাপ। মরুর বুকে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ চার ম্যাচ খেলে জিতেছে তিনটিতে। তাওহীদ হৃদয় (১২৭), লিটন (১১৯)—বাংলাদেশের এই দুই ব্যাটার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের দৌড়ে পাল্লা দিচ্ছেন অভিষেক শর্মা, সাহিবজাদা ফারহানদের সঙ্গে। এদিকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হৃদয়-সাইফের ফিফটিতে জয় পায় বাংলাদেশ। এই ম্যাচেই মোস্তাফিজ ডেথ ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ে লঙ্কানদের রানের চাকা থামিয়ে দেন। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত মোস্তাফিজ নিয়েছেন ৭ উইকেট।

শাহিনের মতে বাংলাদেশকে হারাতে হলে পাকিস্তানকে নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়েই খেলতে হবে। পাকিস্তানি বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘বাংলাদেশ ভালো দল। কদিন ধরে খুব ভালো খেলছে। ভালো দলের সঙ্গে খেললে প্রথম ধাক্কাটা দিতে হবে আপনাকেই। সুযোগ দেওয়া যাবে না। আমাদের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই ভালো খেলতে হবে।’

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান-তিন দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু ‍+০.৬৮৯ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে ভারত। দুই ও তিনে থাকা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নেট রানরেট ‍+০.২২৬ ও ‍+০.১২১। বাংলাদেশ যদি হেরে যায় আজ ভারতের কাছে, তখন আগামীকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে ডু অর ডাই ম্যাচ খেলতে নামবেন লিটন-তানজিদ হাসান তামিমরা। এদিকে ১৭৩ রান করে এবারের এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক অভিষেক শর্মা। দুইয়ে থাকা ফারহানের টুর্নামেন্টে রান ১৫৬।

