সমাধান হয়েছে বিপিএল-ইস্যুর, শুক্রবার থেকেই খেলা

বাংলাদেশ ক্রিকেটের চলমান জটিলতা আপাতত দূর হয়েছে। রাতে বিসিবি-ক্রিকেটারদের সভায় বিপিএল শুক্রবার থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সভা শেষে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এটা অনাঙ্ক্ষিত, এটা ওনার (পরিচালক নাজমুল ইসলাম) করা ঠিক হয়নি। আমরা বসেছিলাম। যে পরিচালক (নাজমুল) এই মন্তব্য করেছিলেন, তাকে তাঁর বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কারণ দর্শনার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে এখানে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।'
মিঠু জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার বা আজকের ম্যাচ কাল, কালকের ম্যাচ পরশু, পরশুর ম্যচ হবে ১৮ জানুয়ারি। তিনি বলেন, 'আমরা খুশি একটা উপসংহারে আসতে পেরেছি।'
ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা পরিচালক নাজমুলকে আজ বিকেলে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেটারদের বয়কটের সিদ্ধান্তে বিপিএলের দুটি ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। বিপিএল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে মিঠু বলেন, 'আমরা একমত হয়েছি, আমরা ক্রিকেট আবার শুরু করতে চাই। কোনোদিন শুনিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটে কোনো পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে তাকে আমরা বলব, এখানে শেষ করেন। আসলে ভুল স্বীকার করলে এত দূর যেত না।'