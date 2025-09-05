পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটারকে নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ মন্তব্য অধিনায়কের

২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন ফখর জামান। আইসিসির এই ইভেন্ট জয়ের পর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ফখরের ক্যারিয়ার। চোটের পাশাপাশি অন্যান্য কারণে অনেক ম্যাচ মিস করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠতে তিনি ভালো করেই জানেন।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের শেষ অংশে খেলতে পারেননি ফখর। এশিয়া কাপে তাঁর খেলা অনেকটা ঝুঁকিতে পড়ে গিয়েছিল। সব শঙ্কা কাটিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত-আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও এশিয়া কাপে সুযোগ পেয়ে যান। শারজায় গত রাতে আমিরাতের বিপক্ষে হওয়া ম্যাচটার দিকেই তাকানো যাক। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া পাকিস্তানের স্কোর ছিল ১৭ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৮ রান। ফখরের স্কোর তখন ৩৩ বলে ৪৬ রান। শেষের তিন ওভারে ৫৩ রানের তাণ্ডবে ৫ উইকেটে ১৭১ রান জমা করে পাকিস্তান। যার মধ্যে শেষ ওভারে ফখর একাই নিয়েছেন ২২ রান। আফগান বাঁহাতি পেসার মুহাম্মদ জাওয়াদউল্লাকে সেই ওভারে ফখর মেরেছেন ৫ চার।
তিন নম্বরে নামা ফখর ৪৪ বলে ১০ চার ও ২ ছক্কা মেরে ৭৭ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। ষষ্ঠ উইকেটে মোহাম্মদ নাওয়াজ-ফখরের ৫১ বলে ৯১ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটিতে লড়াই করার মতো পুঁজি পায় পাকিস্তান। ৩১ রানে ম্যাচ জয়ের পর পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা বলেন, ‘ফখরের যে সম্মান প্রাপ্য, লোকের কাছ থেকে তেমন সম্মান তিনি পাচ্ছেন না। গত ১০ বছরে আমাদের দলের জন্য ম্যাচজয়ী ক্রিকেটার। আজ (গত রাতে) বল অনেক বেশি ঘুরেছে। এটা ১৭০ রানের উইকেট না। ফখর ও নাওয়াজকে কৃতিত্ব দিতে হবে।’
পাকিস্তানের দুই ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুব ১৭ বলে ২৮ রানের জুটি গড়লেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে পাকিস্তান। ১১.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ৮০ রানে পরিণত হয় সালমান আলী আঘার দল। ফখর-নাওয়াজের বিধ্বংসী জুটিই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করেন সালমান। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেন, ‘পাওয়ারপ্লেতে আমরা ভালো করেছি। তবে মাঝে উইকেট হারিয়ে ফেলেছি। ফখর-নাওয়াজ অসাধারণ খেলেছে।’
১৭২ রানের লক্ষ্যে নেমে সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। ম্যাচসেরা হয়েছেন আবরার আহমেদ। পাকিস্তানি এই লেগস্পিনার ৪ ওভারে ৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তাতেই মূলত ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে পাকিস্তানের। শারজায় ৭ সেপ্টেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান।