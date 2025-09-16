ক্লাব মালিকানার দ্বন্দ্ব গড়াল অপহরণের অভিযোগে

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাউন্সিলর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেড়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় সেটি ১৯ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকার চারটি ক্লাবের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব; যা গিয়ে ঠেকেছে অপহরণ ও হুমকির অভিযোগে।
গতকাল দুপুরে বিসিবির গুলশান নাভানা টাওয়ার কার্যালয়ের সামনে থেকে ক্লাব সংগঠক তানভীর আহমেদকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরে তাঁকে মারধর করে তিতুমীর কলেজের সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়।
ঘটনার সূত্রপাত ঢাকার চার ক্লাব ঢাকা স্পার্টানস, ব্লুজ ক্রিকেটার্স, ঢাকা রেঞ্জার্স ও গোল্ডেন ঈগলসের মালিকানা দাবি নিয়ে। এক পক্ষের দাবি, তানভীর আহমেদ ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এসব ক্লাব কিনে পূর্ণ মালিক হয়েছেন এবং এত দিন ধরে সেগুলোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। অন্যদিকে সাবেক বিসিবি পরিচালক ও বিএনপি চেয়ারপারসনের সাবেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা লোকমান হোসেন ভূইয়া সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এই ক্লাবগুলোর মালিকানা দাবি করছেন।
এ নিয়ে বিসিবি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মির্জা হোসেন হায়দারের নেতৃত্বে একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। গতকাল দুপুরে নাভানা টাওয়ারে শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেখানে উভয় পক্ষকেই কাগজপত্রসহ হাজির হতে বলা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, শুনানিতে যাওয়ার আগেই তানভীরকে গুলশান নাভানা টাওয়ারের নিচ থেকে অস্ত্রধারী একটি দল ভয়ভীতি দেখিয়ে গাড়িতে তোলে। তানভীরের দাবি, ‘আমাকে মারধর করা হয়েছে এবং হুমকি দেওয়া হয়েছে, যেন আমি শুনানিতে না যাই। বলা হয়েছে, পরিবারের ক্ষতি করা হবে, যদি আমি ক্লাব মালিকানা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করি।’
ঘটনার পর গুলশান থানার পুলিশ নাভানা টাওয়ারে গেলেও তার আগেই পুরো ঘটনা ঘটে যায়। থানার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে তানভীরকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গেছে।
আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আবারও ট্রাইব্যুনালে শুনানি হওয়ার কথা। সূত্র বলছে, তানভীরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের একটি পক্ষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা দিয়েছে। একই সঙ্গে নাভানা টাওয়ারে বিসিবি কার্যালয়ের নিরাপত্তা জোরদার করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়েছে।