পাকিস্তানে ১৮ বছরের অপেক্ষা ফুরোল দক্ষিণ আফ্রিকার, হারমারের ১০০০ উইকেট

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লড়াই হয়েছে স্পিনারদের মধ্যে। পাকিস্তানের আসিফ আফ্রিদি যতটা না ভয়ংকর ছিলেন, তাঁর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক দুই প্রোটিয়া স্পিনার সায়মন হারমার ও কেশব মহারাজ। শেষ পর্যন্ত ঘায়েল হলো পাকিস্তানই। দ্বিতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ করল ১-১ ব্যবধানে।
পাকিস্তানের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সবশেষ টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে ২০০৭ সালে। সেবার করাচিতে প্রোটিয়ারা জিতেছিল ১৬০ রানে। আজ রাওয়ালপিন্ডিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ বছরের অপেক্ষা ফুরোল। প্রোটিয়াদের ৮ উইকেটে জয়ের দিনে রেকর্ড গড়েছেন সায়মন হারমান। প্রোটিয়া এই স্পিনার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে চতুর্থ ইনিংসে ৬৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে দক্ষিণ আফ্রিকার লেগেছে ৭৫ বল। উদ্বোধনী জুটিতেই ৭১ বলে ৬৪ রান যোগ করেন এইডেন মার্করাম ও রায়ান রিকেলটন। তবে নোমান আলীর জোড়া আঘাতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর হয়ে যায় ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৬৫ রান। তাতে খেলাটা সামান্য একটু দেরিই হয়েছে। ১৩তম ওভারের তৃতীয় বলে সাজিদ খানকে ছক্কা মেরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয়ের বন্দরে নিয়ে যান রিকেলটন। ১২.৩ ওভারে ২ উইকেটে ৭৩ রান করে ফেলে প্রোটিয়ারা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন মার্করাম। ৪৫ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৮ চার। রিকেলটন ২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।
পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ ওভারে ৯৪ রানে ৪ উইকেটে আজ দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলতে নেমেছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চতুর্থ দিনে ৮৭ বলেই খেলা শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের। ৪৪ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৪৯.৩ ওভারে ১৩৮ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন বাবর। তাতে স্বাগতিকেরা পেয়েছে ৬৭ রানের লিড। ২০ ওভারে ৫২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের সেরা বোলার দক্ষিণ আফ্রিকার সায়মন হারমার। যেখানে ৪২তম ওভারের প্রথম বলে নোমানকে ফিরিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে হাজারতম উইকেটের দেখা পেলেন হারমার।
এর আগে দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে প্রথম ইনিংসে ৩৩৩ রানে গুটিয়ে গেছে পাকিস্তান। স্বাগতিকেরা ব্যাটিং করেছে ১১৩.৪ ওভার। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন অধিনায়ক শান মাসুদ। দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ ৪২.৪ ওভারে ১০২ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। এই ইনিংসে হারমার পেয়েছেন ২ উইকেট। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের প্রথম ইনিংসে ১১৯.৩ ওভারে ৪০৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৯ রান করে অপরাজিত থাকেন সেনুরান মুথুসামি। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছেন মহারাজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৪ রানে ২ উইকেট নিয়ে এই টেস্টে ১৩৬ রানে নিয়েছেন ৯ উইকেট। ১০৬ রান ও ১১ উইকেট নিয়ে প্রোটিয়া বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার পেয়েছেন সিরিজসেরার পুরস্কার। লাহোরে প্রথম টেস্ট পাকিস্তান জিতেছিল ৯৩ রানে।