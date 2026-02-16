নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে সুপার এইটে শ্রীলঙ্কা

সুপার এইটের টিকিট হাতে পেতে শ্রীলঙ্কাকে করতে হতো ১৮২ রান। চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মোটেও ভড়কে যায়নি লঙ্কানরা। পাথুম নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। তাতেই চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘বি’ গ্রুপের প্রথম দল হিসেবে সুপার এইটে জায়গা করে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
মাথার ওপর বিশাল লক্ষ্য! তার ওপর প্রথম ওভারে ফেরেন কুশল পেরেরা (১)। তাতে বেশ চাপেই পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু শক্ত হাতেই সে চাপ সামাল দিয়ে আয়োজকেদের কক্ষপথে রাখেন নিশাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস। দ্বিতীয় উইকেটে দুজনে মিলে করেন ৯৭ রান। এই জুটিতেই জয়ের ভীত পেয়ে যায় আয়োজকেরা। ফিফটি করে ৫১ রানে কুশল ফিরে গেলেও আরেকপ্রান্তে ঝোড়ো ব্যাটিং অব্যাহত রাখেন পাথুম নিশাঙ্কা।
দ্বিতীয় উইকেটে পবন রত্নায়েকেকে নিয়ে ৭৯ রানের নিরবচ্ছিন্ন জুটি গড়েন নিশাঙ্কা; ১২ বল হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় শ্রীলঙ্কা। ৫২ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন নিশাঙ্কা। ম্যাচ জিতিয়ে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন এই ওপেনার। রত্নায়েকের ব্যাট থেকে আসে ২৮ রান; ১৫ বল খেলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার পতন হওয়া দুটি উইকেটই নেন মার্কাস স্টয়নিস। ৪ ওভারে তাঁর খরচ ৪৬ রান।
এর আগে পাল্লেকেলেতে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করে ২৮১ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ৫ ওভারে ৫০,১০ ওভারে ১১০ রান তুলে বড় একটা স্কোরেরই পূর্বাভাস দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু খুনে ট্রাভিস হেডের সঙ্গে আগ্রাসী মিচেল মার্শের ১০৪ রানের ওপেনিং জুটি ছিন্ন হওয়ায় দ্রুতই কয়েকটি উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। তাতে স্তিমিত হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার রানের চাকা।
শুরু থেকেই লঙ্কান ব্যাটারদের ওপর চড়াও হয়ে খেলেন মার্শ ও হেড। কোনো বাছবিচার নেই, কি পেসার, কি স্পিনার, যাঁকেই সামনে পেয়েছে বেধড়ক পিটিয়েছেন দুই অস্ট্রেলীয় ওপেনার। আর তাতে দ্রুত রান জমা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ঝুলিতে। ৭টি চার ও ৩টি ছয়ে ৫৬ রান করে আউট হয়ে যান হেড। তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট ১৯৩.১০। ফিফটি করেছেন অধিনায়ক মার্শও। আউট হওয়ার আগে ২৭ বলে করেন ৫৪ রান। ৮টি চার ও ২টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইকরেট হেডের চেয়ে বেশি—২০০.০০।
দুজন যেভাবে ব্যাট করেছিলেন, তাতে একটা সময় মনে হয়েছিল, আজ হয়তো রানের রেকর্ডই গড়ে ফেলবে অস্ট্রেলিয়া। ওপেনিং জুটি ভেঙে দ্রুত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে শ্রীলঙ্কা। বিনা উইকেটে ১০৪ থেকে ১১৬—মাঝের ১২ রানের মধ্য অস্ট্রেলিয়া হারায় ৩ উইকেট। দুই ওপেনার ছাড়াও এই তিন উইকেটের মধ্যে আছেন ক্যামেরুন গ্রিনও (৩)। এরপর বিদায় নেন টিম ডেভিডও। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর তখন—১৩০ /৪। এরপরও বড় স্কোর গড়া সম্ভব ছিল অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু জশ ইংলিস (২৭), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (২২) উইকেটে থিতু হয়েও বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ। তবু তাঁরা রানের দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন, কিন্তু এক অঙ্কের ঘরে রান করে আউট হয়ে গেছেন স্টয়নিস (৪), কনোলি (৩)। অস্ট্রেলিয়া তাদের শেষ ৬ উইকেট হারিয়েছে ২১ রানে। বল হাতে সবচেয়ে সফল দুশান হেমন্ত; ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।