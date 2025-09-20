টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ, বাদ সোহান-রিশাদ

শ্রীলঙ্কার সহায়তায় এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব পেরিয়েছে বাংলাদেশ। সুপার ফোরে এসে প্রথম ম্যাচে সেই শ্রীলঙ্কারই মুখোমুখি হতে হলো। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
একাদশে এসেছে দুটি পরিবর্তন। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দারুণ খেলা নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেন বাদ পড়েছেন। তাঁদের জায়গায় নেওয়া হয়েছে শরিফুল ইসলাম ও শেখ মেহেদী। দুবাইয়ে পরে ব্যাট করে জেতার রেকর্ড বেশি। লিটনও তাই টস জিতে ফিল্ডিং নিতে ভুল করেননি।
শ্রীলঙ্কার একাদশে রয়েছেন বাবা হারানো দুনিথ ভেল্লালাগে। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর বাবার মৃত্যু সংবাদ পান তিনি। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বাবার শেষকৃত্য করার পর আজ সকালে দুবাইয়ে ফেরেন এই স্পিনার।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম পাটোয়ারী, নাসুম আহমেদ, শেখ মেহেদী, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।