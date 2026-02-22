ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশ কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

গতবার ফাইনালে খেলেও শিরোপা জেতা হয়নি বাংলাদেশের মেয়েদের। যাদের কাছে হেরে সেবার শিরোপাবঞ্চিত হয়েছিল বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দল, সেমিফাইনালে সেই পাকিস্তানকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। তাহলে এবার কী ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বাংলাদেশের!
শিরোপা জিততে হলে আজ ফাইনালে হারাতে হবে প্রতিপক্ষ ভারতীয় নারী ‘এ’ দলকে। যারা সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। শেষ চারে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে যিনি বড় ভূমিকা রেখেছিলেন, সেই বৃন্দা দিনেশ বাংলাদেশের শিরোপার পথে বড় হুমকি। ১৫২ রান নিয়ে টুর্নামেন্টে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট নিয়েছেন রাধা যাদব। আর বাংলাদেশের পক্ষে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফাহিমা খাতুন; করেছেন ৮৯ রান। সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি সানজিদা আক্তার মেঘলা; নিয়েছেন ৭ উইকেট।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেমিফাইনালে ২০ বলে ৪২ রান করেছিলেন বৃন্দা দিনেশ। ব্যাংককের তার্দথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে হতে যাওয়া আজকের ফাইনালে বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দলকে জিততে হলে ভারতীয় দলের বিপক্ষে বৃন্দা দিনেশের মতো ব্যাটিং করতে হবে দলের কাউকে না কাউকে। তবে আজকের ফাইনালে দল হিসেবে খেলেই সাফল্য পেতে চায় বাংলাদেশ। ফাইনালে আগে ফাইনাল নিয়ে সানজিদা আক্তার মেঘলা বললেন, ‘আমরা গ্রুপ পর্বে তিনটি ম্যাচ জিতেছি এবং সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়েছি। একটা দল হিসেবে পারফর্ম করেই আমরা এত দূর উঠে এসেছি। ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে দল হিসেবেই খেলতে চাইব আমরা।’
ফাইনালের আগে দেশের মানুষের কাছে দোয়াও চাইলেন মেঘলা, ‘দল হিসেবে এবং পরিস্থিতির চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে পারফর্ম করতে চাই আমরা। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’