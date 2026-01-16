বিপিএলের শেষে এসেই কেন অধিনায়ক বদলাল রংপুর

বিপিএলে হুট করে অধিনায়ক পরিবর্তনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এবারের বিপিএলে দুই ম্যাচের পরই নোয়াখালী এক্সপ্রেস বদলে ফেলে অধিনায়ক। সৈকত আলীর পরিবর্তে হায়দার আলীর কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দেয় নোয়াখালী। আর রংপুর রাইডার্স কি না অধিনায়ক পরিবর্তন করল শেষভাগে এসে।
২০২৬ বিপিএলে প্রথম আট ম্যাচে রংপুর রাইডার্সকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নুরুল হাসান সোহান। তবে টুর্নামেন্টের শেষ অংশে রংপুরকে নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। আজ মিরপুরে সংবাদ সম্মেলনে রংপুরের প্রধান কোচ মিকি আর্থার বলেন, ‘অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে টুর্নামেন্টের বাকি অংশে লিটন আমাদের অধিনায়ক। কারণ, সে জাতীয় দলের অধিনায়ক। তাকে বেছে নেওয়া খুব সহজ ছিল। লিটনের খেলার ধরন ও তার আক্রমণাত্মক মানসিকতা খুব পছন্দ করি। টি-টোয়েন্টিতে তাই সে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।’
সোহানের নেতৃত্বে ৮ ম্যাচের মধ্যে চারটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে রংপুর রাইডার্স। পারফরম্যান্স মোটেও আশানুরূপ নয়। ৬ ইনিংস ব্যাটিং করে ১০ গড় ও ৯০.৯ গড়ে করেছেন ৩০ রান। ছন্দে ফিরতেই মূলত সোহান নেতৃত্ব ছেড়েছেন বলে জানিয়েছেন আর্থার। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে রংপুরের প্রধান কোচ বলেন, ‘রংপুর রাইডার্সের ভেতরের একটা খবর জানাতে চাই। সোহান কদিন আগে আমাকে জানিয়েছে যে সে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চায়। নিজের পারফরম্যান্সে মনোযোগী হতে চায়। নিজের ইচ্ছার চেয়ে যে দলকে আগে প্রাধান্য দিয়েছে, সেটা তার কথায় প্রকাশ পেয়েছে। দলের জন্য সেরাটা দিতেই অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।’
২৯ দিনের বিপিএলের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। বিপিএল শেষেই বিশ্বকাপে ছাঁপিয়ে পড়তে হবে বাংলাদেশ দলকে। ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে লিটনের নেতৃত্বে। তবে এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ নিয়ে চিন্তা না করে বিপিএলেই পূর্ণ মনোযোগ দিতে চান। ৩১ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘এখন বিশ্বকাপের চিন্তা মাথায় নেই। যেহেতু একটা ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলছি, এখানেই পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছি। যখন তারা (রংপুরের টিম ম্যানেমজমেন্ট) আমাকে দায়িত্ব (অধিনায়কত্বের দায়িত্ব) দিতে চাইল, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে তা গ্রহণ করা ছিল আমার দায়িত্ব। সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি আমি।’
এমন সময়ে লিটন রংপুরের অধিনায়কত্ব পেলেন, যখন তিনি ভুগছেন রানখরায়। এবারের বিপিএলে ৮ ম্যাচে করেছেন ১৬২ রান। গড় ও স্ট্রাইকরেট ২০.২৫ ও ১৩৫। এমন অবস্থায় রংপুরের নেতৃত্ব তাঁর ওপর কি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে—লিটন অবশ্য তা মনে করেন না। মিরপুরে আজ সংবাদ সম্মেলনে ৩১ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার বলেন, ‘না, কোনো বাড়তি চাপ নেই। চেষ্টা করব শতভাগ দেওয়ার। তবে আপনি যেটা বললেন এখন পর্যন্ত আমি নিজের ওপর যে আশা রাখি, সবাই যা আশা করেন, সেভাবে করতে পারিনি। কিন্তু কমতি কখনোই ছিল না। চেষ্টা করব এখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেন ভালো কিছু দিতে পারি।’
১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দুই ও তিনে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস ও সিলেট টাইটানসের পয়েন্ট ১০। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। চট্টগ্রাম ও সিলেটের নেট রানরেট +০.৮৯৮ ও +০.৪৪৯। ৮ পয়েন্ট নিয়ে রংপুর চারে। পাঁচ ও ছয়ে থাকা ঢাকা ক্যাপিটালস, নোয়াখালী এক্সপ্রেস দুই দলেরই পয়েন্ট ৬। ঢাকা ও নোয়াখালীর নেট রানরেট -০.৬৮৬ ও -১.১০১।